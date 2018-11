Statele Unite îi vor sancţiona pe asasinii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi

SUA îi vor putea sancţiona pe cei responsabili de asasinarea lui Khashoggi în câteva săptămâni”, estimează Pompeo ”Continuăm să înţelegem conţinutul faptelor. Suntem pe cale să examinăm impunerea unor sancţiuni persoanelor care pe care am fost în măsurăsă le identificăm până în prezent - care au participat la această crimă”, a declarat Pompeo la postul de radio KMOX.



”Însă acest lucru ne va mai lua probabil o mână de săptămâni în plus înainte să avem suficiente elemente pentru a implementa efectiv aceste sancţiuni, dar eu cred că vom fi în măsură s-o facem”, a adăugat el, amintind că preşedintele Donald Trump a declarat că ”vom cere socoteală persoanelor care au fost implicate în comiterea acestei crime demne de dispreţ”.



Parchetul turc a dezvăluit miercuri circumstanţele uciderii jurnalistului saudit, la 2 octombrie, prin ”strangulare”, imediat ce a intrat în Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, după care corpul i-a fost dezmembrat la faţa locului.

Citeşte şi Khashoggi a fost strangulat imediat după ce a intrat în consulatul saudit, anunţă procurorul din Istanbul



Pompeo a apreciat, imediat după acest anunţ că ”uciderea, asasinatul lui Jamal Khashoggi în consulat în Turcia încalcă regulile dreptului internaţional. Acesta este foarte clar cazul”.



Şeful diplomaţiei americane a relevat, la postul de radio american, că Statele Unite au ”profunde şi îndelungate relaţii strategice cu regatul Arabiei saudite dar, în acelaşi timp, uciderea lui Jamal Khashoggi în consulatul din Turcia este inacceptabilă”.



”Noi nu o vom cauţiona şi nu vom permite ca ea sărămână fără consecinţe”, a continuat Pompeo, subliniind însă că Statele Unite au ”intenţia să se asigure că relaţiile (cu Riadul) rămân intacte”.