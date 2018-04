Steaua a jucat marţi în campionat. Adversara a început meciul cu 10 jucători, trei fotbalişti având accident în drum spre stadion

CSA Steaua a jucat din primul minut în superioritate numerica, pentru că AS Termo nu a avut de unde să alinieze 11 fotbalişti. Trei jucători au fost implicaţi într-un accident în drum spre stadion, astfel că antrenorul a fost nevoit să se mulţumească cu ce are, 9 jucători de câmp si un portar.

Din fericire, cei trei jucători implicaţi în accidentul rutier n-au păţit nimi. Unul dintre ei chiar a venit în minutul 28, când AS Termo era deja condusă de CSA Steaua cu 2-0.

Un alt jucător trecut pe foaie la meciul dintre Steaua şi AS Termo nu s-a prezentat la stadion şi nici nu i-a răspuns antrenorului la telefon.

"Avem o situaţie dificilă, mulţi sunt angajaţi, e şi cu perioada aceasta cu Paştele. E cam greu să ne păstrăm echilibrul numeric şi valoric. Mereu am avut probleme când am jucat în timpul săptămânii. Când jucam sâmbăta, ne adunam câte 13-14. Aşa e la noi, acum cu Paştele, mai venim după o bere, aşa e la nivelul ăsta. Băieţii termină programul la 3-4. A fost şi un accident, au întârziat, chiar am rugat brigada de arbitri să ne lase să întârziem meciul 10 minute. Unul e trecut pe foaie, dar nu mi-a răspuns la telefon" , a declarat Marin Dan, antrenorul celor de la AS Termo.

Portarul celor de la Termo, Bogdan Popescu, a fost înjurat pe toată durata partidei de fanii Stelei. Acesta a fost integralist în duelul cu Rapid (0-18) și, fiind fan declarat al giuleștenilor, a strigat împotriva roș-albaștrilor, la finalul partidei.

CSA Steaua a câştigat meciul cu 9-0.