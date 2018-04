Stenograme FRF. Cum a câştigat Răzvan Burleanu: "Va fi totul la limita legalităţii!"

GSP a publicat stenograme ale unei ședințe a FRF în care Răzvan Burleanu discută cu cei din echipa sa despre ce să se întâmple în ziua alegerilor.

Iată conținutul unei înregistrări:

BURLEANU: Iarăși un alt lucru pe care aș vrea să-l aveți în vedere, fiecare dintre voi, e să identificați în fiecare eșalon niște oameni care, atunci când vor vorbi contracandidații, să nu fie atenți. Să faceți gălăgie, să se uite pe telefoane.

Deci faceți-vă o listă cu oameni de tipul ăsta care să poată să dea semnalul în felul ăsta. Atunci când voi vorbi eu, să vă asigurați că avem aceiași oameni care în schimb vor aplauda.

Va conta foarte mult și reacția sălii. Ce rugăminte am. Fiecare dintre voi să vă faceți lista asta și să mi-o dați mâine atunci.

Cighir: Mă gândesc că s-ar putea să fie și de la ei vocali…

BRAȘOVEANU: Sută la sută!

Cighir: Cum îi contracarăm?

Burcă: Îi punem între doi de-ai noștri.

BRAȘOVEANU: Să înceapă: Stai, bă, jos și taci, du-te-n…!

BURLEANU: Iar cei pe care-i știm că au nebunii, mai sunt și alții împotrivă care sunt în banca lor, să fie distribuiți în felul ăsta în sală. Fiecare om are locul lui acolo, că nu se așază cine vrea unde vrea.

(…)

Goga: Vă spun că am format un grup de 33 de persoane, dintre care 10 sunt, să le spun, mai importante, cei 7 din comisie plus încă 3, care știu că sunt super OK, practic… Constantinescu (preș. AJF Olt), Anton (preș. AJF Suceava), nu mai știu care… fiecare are doi colegi foarte buni stânga-dreapta.

Formează un grup de 33. Restul care sunt, Maramureș, Vrancea, Gorj, i-am așezat în zigzag, în colțurile opuse rândurilor respective. Și mâine dimineață o să am o discuție cu cei 10 și le spun ce am stabilit în seara asta. Nu mâine dimineață, mâine după-amiază!

Așa au fost și distribuiți în sală. Am o pereche superbă, Bacău-Brăila”.

„Adică pur și simplu, oamenii să transmită, așa, un mesaj de bâz-bâz când vorbește Pușcaș, când vorbește Lupescu. Drăgan e nesemnificativ”

Aparate de bruiaj la alegeri

De asemenea, oamenii din fruntea FRF au vorbit și despre cei care le sunt împotriva lor și cum să facă astfel încât să își asigure victoria. Unul dintre ei a sugerat să se folosească aparate de bruiaj, astfel încât cei prezenți la vot să nu primească mesaje din afară care i-ar putea face să își schimbe opțiunea de vot. Răzvan Burleanu s-a opus.