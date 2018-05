Studiu: Ce tip de mama are cea mai proasta influenta asupra copilului. Tu esti asa?

Modul de a da directive copilului, prin care mamele vor sa detina controlul cu privire la ce fac sau unde se joaca el, variaza in functie de varsta copilului si de etnia mamei. Cu cat mamele sunt mai autoritare si dau directive copilului, cu atat mai putin implicat este copilul si cu atat mai multe emotii negative aduna si manifesta fata de mama sa.

„Copiii infloresc atunci cand li se da oportunitatea de a face alegeri cu privire la ce sa faca, in mod particular atunci cand au timp liber si se joaca” declara Jean Ispa, autorul studiului si profesor de dezvoltare umana si studii despre familie la Universitatea din Missouri. „Mamele autoritare si controlante nu prea permit, prin stilul lor, sa dea copilului prea multe alegeri. In studiul nostru, copiii se jucau cu anumite jucarii iar mamele foarte directive luau deciziile cu privire la cum sa se joace, ce sa joace sau cat de repede sa se joace.”

De exemplu, in timpul activitatii de joaca cu copilul sau, o mama autoritara si controlanta il poate determina pe copil sa bage vacuta de plastic in ferma de jucarie pe usa fermei in loc sa o bage pe fereastra fermei. Daca copilul se joaca de-a bucataria, mama nu il lasa pe copil sa atinga ochiurile de la aragazul de jucarie.

“Mamele deseori considera ca il ajuta pe copil si il ghideaza sa invete ce e bine si ce e rau, corectandu-l, dar de fapt ce fac este sa limiteze creativitatea copilului si chiar sa il faca pe acesta sa nu se bucure de joaca in sine”, afirma Ispa.

In timpul cercetarii, cand mamele erau exagerat de controlante asupra copiilor, acestia s-au exprimat mai putin pozitiv si in general in actiunile lor dar si la adresa mamelor si au acumulat emotii negative. Cercetatorii au evidentiat si insistat asupra faptului ca, cu cat mai afectuoase erau mamele cu copiii, cu atat nivelele ridicate de caldura materna anulau efectele negative date de stilul autoritar anterior.

