SUA vor crea o Forţă spaţială, anunţă vicepreşedintele Mike Pence

'A sosit timpul să scriem următorul capitol din istoria forţelor noastre armate, să ne pregătim pentru câmpul de luptă următor, unde cei mai buni şi mai curajoşi americani vor fi chemaţi să prevină şi să învingă un nou val de ameninţări împotriva poporului nostru şi a naţiunii noastre', a declarat Mike Pence într-un discurs rostit în faţa unor militari la Pentagon.

'A venit timpul pentru a înfiinţa Forţa spaţială a Statelor Unite', a adăugat el.

Vicepreşedintele american a afirmat că pregătiri sunt acum în curs de desfăşurare pentru a face această forţă spaţială cea de-a şasea ramură a forţelor armate, alături de trupele terestre (US Army), armata aerului (US Air Force), marină (US Navy), Corpul puşcaşilor marini şi Gărzii de coastă, aşa cum a ordonat în luna mai preşedintele Donald Trump.

Dar crearea unei noi ramuri militare mai trebuie aprobată de către Congres, în acest sens vicepreşedintele Mike Pence a spus că procesul de creare a acestei noi forţe se va derula pe etape, cu obiectivul ca aceasta să fie înfiinţată la orizontul anului 2020.

În acest scop, el a cerut Congresului să aprobe un buget suplimentar de 8 miliarde de dolari pe următorii cinci ani.

Preşedintele american a ordonat în luna mai crearea unei forţe spaţiale ca a şasea ramură a forţelor armatei SUA.

'Pentru a apăra America, o simplă prezenţă în spaţiu nu este suficientă, trebuie să dominăm spaţiul', a subliniat Donald Trump.

Spaţiul se află în prezent în responsabilitatea Forţelor aeriene ale SUA, notează AFP.