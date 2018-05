Intr-un castron se pun faina, sarea si uleiul. Se adauga cate un pic de apa calduta si amestecam pana obtinem un aluat nici prea tare nici prea moale. Se lasa la odihnit circa 15 minute.

Ceapa se toaca marunt si se pune la calit in 2 linguri de ulei. Se adauga carnea, sare si piper si se mai tine cateva minute pe foc, pana scade zeama pe care o lasa carnea. Se lasa la racit cateva minute, apoi se adauga oul pentru a lega umplutura.

Se pune faina pe masa de lucru si se rastoarna aluatul. Eu am intins o foaie de circa 4-5 mm, pe care am taiat-o cu o forma speciala. Cine nu are poate face bilute rotunde, pe care apoi le indinde sub forma de cerc.

Se pune cate o lingurita de umplutura in mijlocul fiecarui cerculet,apoi se lipesc marginile.

Se prajesc in ulei bine incins pe ambele parti pana capata o culoare aurie. Se scot pe hartie absorbanta pentru a inlatura surplusul de ulei.

Sunt delicioase atat calde cat si reci.

