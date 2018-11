Substanţele chimice din creier care te fac fericit. Află cum să le activezi

Asta inseamna ca atunci cand circumstantele, posesiunile sau oamenii pe care ii iubim nu sunt asa cum ne-am dori noi sa fie exista modalitati simple prin care sa ne imbunatatim nivelul substantelor chimice din creier responsabile cu fericirea si sa ne schimbam starea de spirit.

Iata ce poti face pentru a activa substantele chimice din creier care te fac fericit.

1. Endorfinele

Sunt neuropeptide opioide, ceea ce inseamna ca sunt produse de sistemul nervos central si ne ajuta sa gestionam durerea fizica. De asemenea, cateodata, ne fac sa ne simtim usor ametiti. O modalitate nedureroasa de a induce endorfine in organism este sa faci miscare.

Endorfinele sunt eliberate atat dupa exercitiile aerobice cat si cele anaerobice. Un studiu a demonstrat ca si 30 de minute de mers pe banda de miscare timp de 10 zile la rand este suficient pentru a inregistra o reducere a depresiei in cazul subiectilor care se confrunta cu o astfel de tulburare.

Alimentele condimentate contribuie si ele la cresterea nivelului de endorfine. Receptorii de pe limba reactioneaza si trimite semnale catre creier asemenatoare cu cele pentru durere. Astfel, creierul incepe sa produca endorfine.

2. Serotonina

Serotonina este cea mai cunoscuta substanta chimica a fericirii intrucat ea este stimulata de antidepresive. Serotonina este un neurotransmitator generat de anumite activitati pe care le facem zilnic.

Expunerea la soare este o modalitate buna de a creste nivelul serotoninei. Sportul si gandurile pozitive stimuleaza de asemenea productia de serotonina. Unele studii au descoperit ca o dieta bazata pe alimente cu un continut bogat in triptofan poate avea ca efect un nivel mai ridicat de serotonina in organism. Acestea ar trebui consumate impreuna cu carbohidrati pentru a avea genera serotonina in corp.

