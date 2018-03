Scapă de grăsimea inestestică de pe abdomen în doar 14 zile. Tot ce trebuie să faci este să bei acest suc

Atat timp cat ai o dieta echilibrata si faci miscare zilnic, ai toate sansele sa pierzi kilogramele in plus si sa arati mult mai bine. Pe langa asta, poti apela si la remediile naturiste care stimuleaza arderea grasimilor si contribuie din plin la eliminarea stratului adipos din jurul taliei. Sucul prezentat mai jos se numara printre aceste remedii. Este foarte eficient daca se consuma zilnic, timp de 14 zile.

Ingrediente necesare: un grapefruit proaspat, o lingura de miere de albine organica, doua linguri de otet de mere. Stoarce grapefruitul cu ajutorul unui blender si amesteca-l cu mierea si otetul de mere. Bea acest amestec in fiecare dimineata pe stomacul gol. Daca ai probleme cu stomacul este indicat sa il bei seara, inainte de culcare. Acest suc are un grad de aciditate crescut si nu toate persoanele il tolereaza pe stomacul gol.

Dupa 7 zile vor aparea primele rezultate, iar dupa doua saptamani grasimea de pe abdomenva fi diminuata considerabil. Nu uita ca miscarea este foarte importanta, iar dieta ta trebuie sa fie una extrem de echilibrata: fara grasimi, prajeli, carbohidrati in exces si zahar. Evita sucurile acidulate si alcoolul. Doar in acest mod rezultatele vor fi cele pe care ti le doresti! Nu uita sa te hidratezi corespunzator, scrie teotrandafir.com.

Beneficiile consumului zilnic de miere de albine:

Ten mai curat: Mierea este un antioxidant excelent, iar consumul regulat poate curăţa corpul de diverse toxine. În plus, proprietăţile sale antibacteriene vor îmbunătăţi considerabil aspectul pielii. Pierderea excesului de greutate: Dacă doriţi să scăpaţi de kilogramele în plus, medicii recomandă excluderea din meniu a tuturor dulciurilor pe bază de zahăr – dar nu şi a mierii. Acest lucru se datorează faptului că zahărul prezent în miere are o compoziţie diferită de cea care se găseşte în alţi îndulcitori. Mierea stimulează metabolismul, lucru extrem de important în timpul dietelor. Scăderea colesterolului: Complexul de vitamine din miere contribuie la scăderea nivelului de colesterol. Consumul zilnic de miere are un efect benefic asupra nivelului de compuşi antioxidanţi din organism, care pot combate excesul de colesterol. Inimă mai puterică: Cercetările arată că antioxidanţii conţinuţi de miere pot preveni îngustarea arterelor. În funcţie de locul apariţiei, acest lucru poate duce la insuficienţă cardiacă, pierderi de memorie sau la dureri de cap. Consumul zilnic al unui pahar cu apă în care se adaugă câteva linguri de miere va fi de ajuns pentru a preveni acest lucru. Îmbunătăţirea memoriei: Alte cercetări demonstrează capacitatea mierii de a lupta împotriva stresului, de a restabili sistemul de apărare antioxidantă celulară şi de a îmbunătăţi memoria. În plus, calciul conţinut în miere este uşor de ingerat de către creier, ceea ce are un efect extrem de benefic asupra funcţionării sale. Somn de calitate: Zahărul conţinut în miere creşte nivelul de insulină din sânge, care eliberează apoi serotonină. Aceasta este transformată în melatonină, un hormon care promovează somnul de calitate, scrie adevarul.ro.