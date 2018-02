Sunt 4 tipuri de persoane nascute in februarie. Tu din care grup faci parte?

Iata ce caracteristici are fiecare din cele 4 tipuri de persoane nascute in februarie. Tu in ce grup de inscrii?



Tipuri de persoane nascute in februarie # Grupul 1 (1-8 februarie)



Oameni activi si energici, care lupta pentru a-si atinge scopurile. Sunt foarte seriosi si muncitori. Au si momente in care sunt cuprinsi de negativitate, dar trebuie sa invete sa le depaseasca, pentru a-si gasi pacea interioara. Pot fi extrem de materialisti si de multe ori achizitioneaza si ce nu au nevoie, doar de dragul de a detine ceva.



Tipuri de persoane nascute in februarie # Grupul 2 (9-15 februarie)



Oameni cu o memorie perfecta, care vorbesc cu usurinta oricand despre orice. Sunt, totusi, destul de sensibili si au nevoie de cineva care sa-i incurajeze si sa-i sustina. Sunt genul familist, de casa, care isi trag energia din relatiile cu cei dragi. Femeile nascute in aceasta perioada au tendinta sa sufere de anemie si insomnie.



Tipuri de persoane nascute in februarie # Grupul 3 (16-22 februarie)



Oameni de incredere, pe care te poti baza in orice moment. N-ai cum sa nu-i iubesti, sunt generosi si au tot timpul o atitudine pozitiva. Totusi, ei capata foarte greu incredere in ceilalti si lasa foarte putina lume in jurul lor. Sunt firi sensibile si fragile, dar si foarte incapatanate cateodata.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.