Sunt zeiţe în dormitor. 3 zodii de femei experte în arta amorului

Berbec



O adevarata experta in dormitor, femeia Berbec este abila, dominatoare, reusind sa ii faca pe barbati sa uite orice alta experienta sexuala anterioara. Deoarece are o fire foarte competitiva, isi doreste sa fie mereu pe primul loc. E practic o maestra in arta amorului. Saruta bine, stie sa mangaie, stie sa atinga, sa isi rasfete partenerul. Mereu inventeaza ceva nou fiindca nu ii place deloc rutina.

Leu



Femeia Leu este una dintre cele cu care trebuie sa ai parte macar o data in viata de o experienta amoroasa, fiindca ea stie cum sa ofere clipe fierbinti de neuitat. Puternica si increzatoare, aceasta nativa nu refuza sansa de a prelua conducerea in pat. Ii place sa fie in centrul atentiei, de aceea va da tot ce are mai bun. Energia sa debordanta o determina sa inventeze jocuri noi, pozitii noi, sucind mintile barbatilor.



Scorpion



Femeia Scorpion este erotica prin esenta sa. Prestatiile sale din dormitor o transforma intr-o regina a sexului, care creeaza dependenta. Ii place sa detina controlul pentru ca e constienta ca stie ce are de facut. Ofera placere, dar o si obtine, fiindca stie ce sa ceara. Atunci cand devine interesata de un barbat, isi activeaza toate armele seductiei pentru a-l cuceri. Ofera show-uri incendiare si e greu de uitat.