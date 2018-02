Supă cremă de broccoli cu sticksuri de bacon

Se curata broccoli in buchetele, se spala apoi se pune la fiert in apa cu sare cca 10-15 minute,apoi se scot din apa clocotita si se trec pe sub jet de apa rece pentru a ramane de un verde crud.

Se iau cate 2 felii de bacon afumat si se ruleaza usor(nu foarte strans)pe jumatati de bete de bambus pentru frigarui apoi se trec prin un pic de ulei de masline incins,pana se rumenesc usor.

Se scot de pe bete cat sunt calde ,fara a se rupe.In uleiul ramas rumenim jumatate de ceapa taiata julien,morcovul si radacina de patrunjel curatate si taiate marunt,ardeii feliati si cartiofii taiati cubulete.

Se pune un pic de zeama de la broccoli fiert,un praf de sare,piper si se lasa sa fiarba inabusit adaugand si o cescuta de apa sau supa.

Cand totul a fiert adaugam si verdeata tocata si buchetelele de broccoli.

Se dau la blender pana obtinem crema de consistenta unei supe-crema.

Se serveste calda cu sticksurile de bacon afumat si paine prajita.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI