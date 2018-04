Supa-crema de dovlecei cu piept de pui

Legumele se curata si se pun la fiert in apa cu sare, taiate in bucati marisoare. Dupa aproximativ 15 minute se adauga si dovleceii curatati si taiati cubulete.



Intr-o tigaie topeşti untul si pui bucatile de pui la rumenit cateva minute. Stingi cu supa de legume fierbinte şi continui fierberea până când carnea s-a pătruns bine.



Se amesteca carnea cu legumele fierte si 2 linguri generoase de smantana si cu ajutorul blenderului se paseaza. Amesteci piureul obtinut cu supa strecurata de legume si potrivesti de gust cu sare si piper. Mai lasi sa dea 2-3 clocote si apoi opresti focul.



Intr-un vas amesteci galbenusurile cu smantana si un praf de nucsoara si incorporezi usor in supa.



Se serveste cu marar tocat fin deasupra si crutoane.



