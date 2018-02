Supă tailandeză de pui cu lapte de cocos şi lime

MOD DE PREPARARE Supa tailandeza de pui cu lapte de cocos si lime

Punem carnea de pui la fiert in supa de pui, alaturi de usturoiul curatat.

Nu uitati : focul este la maxim.Acoperiti oala cu capac si lasam sa fiarba carnea 15-20 de minute, depinde de carne, apoi spumam supa.

Curatatm si taiem rondele prazul( punem deoparte cateva feliute, pentru decor). Curatam ghimbirul si il lasam intreg( cat o nuca).

Verificam( prin scuturare) daca laptele de cocos nu s-a intarit, in cazul acesta punem cutia nedesfacuta ,intr-un vas cu apa, la fiert cateva minute, pina redevine laptele lichid ).

Taiem feliute ardeiul iute si ciupercutele daca sunt prea mari si frunzele de lime in doua , daca sunt prea mari.

Dupa ce carnea este fiarta o scoatem din supa , separat, pe o farfurie si o scoatem de pe oase.

Adaugam prazul, ghimbirul, ardeii iuti, frunzele de lime si ciupercile in oala cu supa.

Daca este cazul, mai adaugam apa fiarta, eu nu am mai pus ca era supa destula.

Lasam toate legumele sa fiarba si cind sunt gata, adaugam laptele de cocos pe care il lasam cam 3-5 minute sa fiarba impreuna cu supa.

Adaugam carnea in supa.

Patrunjelul verde il tocam si il presaram deasupra supei, adaugam sosul de soia, zeama de lime si gustam supa, daca mai are nevoie de sare sau piper.

Taiteii ii acoperim cu aproximativ 300 ml zeama in clocot, ii acoperim si ii lasam asa 5 minute, apoi se pot servi cu supa.

Decorati supa cand o serviti , decorurile preferate in Thailanda sunt reprezentari stilizate de flori, plante, pasari.

Fiecare decoreaza dupa bunul gust.

Este o supa imbietoare care va va face o placere deosebita ...

Pofta mare sa aveti !

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro.