Surparea viaductului de la Genova: Autorităţile dau vina pe societatea ce gestionează autostrada

La faţa locului, macarale şi buldozere continuau joi să îndepărteze moloz. ”În această noapte (de miercuri spre joi) nu am avut noroc, nu am găsit pe nimeni”, a declarat pentru AFP Emanuele Gissi, un reprezentant al pompierilor. ”Căutăm în continuare cavităţi în care pot să fie oameni, în viaţă sau nu”.



Şeful Guvernului, Giuseppe Conte, a anunţat însă joi dimineaţa că bilanţul provizoriu a fost scăzut la 38 de morţi, de la 39, şi la 16 răniţi - între care nouă în stare gravă.



Italia ţine sâmbătă o zi de doliu naţional, cu ocazia unei ceremonii funerare solemne, dimineaţa, la Fiera de Genova, un centru de expoziţie, potrivit news.ro



Miercuri seara, Guvernul a decretat starea de urgenţă pe o perioadă de un an la Genova, ceea ce oferă un cadru nornativ în vederea gestionării locului şi asistenţei destinate unui număr de 630 de persoane evacuate şi ale căror locuinţe, situate sub pod, sunt condamnate.

Guvernul vrea, de asemenea, să revoce concesiunea Autostrada per l'Italia a tronsonului unde se află podul surpat. Mai multe nume grele din Guvern au reclamat chiar o revizuire a tuturor concesiunilor, informează news.ro.



”Noi nu putem să aşteptăm justiţia penală”, a subliniat Conte. ”Autostrade avea datoria şi obligaţia, angajamentul, să asigure întreţinerea acestui viaduct şi securitatea tuturor celor care călătoreau pe el”.



Grupul Atlantia, controlat de familia Benetton, iar în cadrul căruia Autostrade per l'Italia este o filială, a anunţat joi dimineaţa, într-un comunicat, că acest anunţ a fost ”făcut în absenţa oricărei contestări specifice” şi ”oricărei certitudini cu privire la cauzele efective” ale dramei.