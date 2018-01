SURPRINZATOR! Aceste ALIMENTE au forma organului pe care il PROTEJEAZA. Consuma-le si tu!

Morcovi – ochi



Un conum zilnic de morcovi protejeaza sanatatea ochilor. „Morcovii contin o multime de vitamine si antioxidanti precum betacarotenul, care scade riscul de degenerare maculara – cauza principala a pierderii vederii in cazul persoanelor in varsta", sustine medicul Sasson Moulavi, director al Smart for Life Weight Management Centers.



Nuci – creier



Nucile nu sunt degeaba numite „alimente pentru creier". „Au un continut bogat in omega 3, care ajuta la functionarea creierului", spune Lisa Avellino, dietetician la Focus28 Diet.



Telina – oase



Este nu este doar un aliment foarte gustos, ci ajuta si la sanatatea oaselor. „Telina este o sursa grozava de siliciu, care face parte din structura moleculara ce ofera putere oaselor", Moulavi.



