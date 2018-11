Surse: Partidele emergente din România, unite de Macron sub aceeaşi umbrelă europeană

Cele 4 partide ale clasei de mijloc din România - USR, ALDE, Mişcarea România Împreună şi Partidul Pro România, sunt unite de Emmanuel Macron sub umbrela ALDE, potrivit unor surse Realitatea TV.



Mișcarea vine ca urmare a intenției lui Macron de a crea un pol puternic în Parlamentul European care să contreze PPE și S&D, în orizontul lui 2019.



Noile partide emergente din România, aflate într-o ascensiune spectaculoasă potrivit celor mai recente sondaje, vor intra în gruparea politică a lui Macron, în timp ce partidul lui Tăriceanu trebuie să dea tot mai multe explicaţii la ALDE legat de derapajul anti-justiţie al alianţei de guvernare.



De partea cealaltă, Klaus Iohannis face "partida germană" împreună cu PNL, aflat în grupul PPE, al popularilor europeni aflaţi sub influenţa partidului lui Merkel.



Cele mai recente date sociologice prezentate arată că USR, împreună cu mişcarea lui Cioloş şi partidul lui Ponta, strâng împreună 32% din intenţiile de vot ale românilor şi devansează PNL.



În sondajul prezentat de Realitatea TV, USR are 12% din intențiile de vot, MRI (mișcarea lui Cioloș) - 11%, Pro România lui Ponta - 9%, iar PMP nu trece de 2%.



Partidul lui Tăriceanu, cu 10% din intenţiile de vot, balansează între apartenenţa la ALDE-le european şi rămânerea în coaliţia cu anti-europenii din Bd. Kiseleff, de care s-au distanţat inclusiv socialiştii europeni la rezoluţia de marţi din Parlamentul European.