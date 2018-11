Suspendat pentru că nu a stat drepţi la imn. Sancţiune ciudată dictată de Federaţia Chineză, împotriva lui Diego Tardelli VIDEO

În 2017, în China a intrat în vigoare o lege conform căreia persoanele care arată lipsă de respect în timpul intonării "Marşului voluntarilor" pot fi pedepsite. Sancţiunile sunt de până la trei ani de închisoare.

Mijlocaşul în vârstă de 33 de ani avea privirea în pământ şi îşi freca faţa cu o mână la intonarea imnului, înaintea partidei de duminică împotriva Shanghai SIPG.

"Atitudinea lui Diego Tardelli nu a fost una solemnă la intonarea imnului, ceea ce a dus la un impact social nefavorabil", se arată într-un comunicat al federaţiei.

Tardelli este legitimat la Shandong Luneng din 2015.

Duminică, Shandong Luneng a fost învinsă cu scorul de 4-2, în deplasare, de Shanghai SIPG, în etapa a XXVII-a a campionatului chinez.

