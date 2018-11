Tabel diversificare. Alimentatia copiilor, de la nastere pana la un an, pas cu pas

Va prezentam mai jos un ghid realizat de pediatri de la BabyCenter Medical Advisory Board pe fiecare etapa de dezvoltare a copilului de la nastere pana la 12 luni. Nu va ingrijorati daca cel mic mananca mai mult sau mai putin decat in lista indicata; orice cantitate din tabel este orientativa, indiferent de sursa. Fiecare copil are apetitul propriu, preferintele sale alimentare si ritmul specific de crestere.

Tabel diversificare:Cand incepe diversificarea, nu trebuie sa introduceti alimentele intr-o ordine fixa prestabilita.



Multi medici prefera sa astepte pana la 1 an sau in unele cazuri pana la 3 ani inainte de a introduce alimentele considerate alergene, desi ultimele cercetari arata ca intarzierea introducerii lor nu elimina riscul aparitiei efectelor alergice la unii copii predispusi la asa ceva. Insa, pentru mai multa siguranta, mai bine mai tarziu decat mai devreme.

Tabel diversificare – Varsta: de la nastere pana la 4 luni



Obiceiuri de alimentatie: reflexul de a se hrani ajuta copilul sa intoarca capul dupa sfarcul mamei pentru a manca



Ce mananca: NUMAI lapte la san sau formula de lapte indicata de pediatru



Pont pentru hranire: tractul digestiv al copilului este inca in formare, deci nicio alta alimentatie in afara de laptele matern sau formula nu se ia in calcul sub nicio forma.

Cum poti sti daca sugarul primeste destul lapte la san?



Aceasta este cea mai comuna intrebare printre mamele care alapteaza si este fireasca totodata. Pana la urma, cea mai mare dorinta a mamicilor noi este sa stie ca isi hranesc bine copii si ca acestia cresc armonios cu nevoile nutritive asigurate, iar de acest lucru nu iti poti da seama cata vreme nu vezi cantitatea de lapte pe care el o bea!



Desi de cele mai multe ori, multe mamici pot livra sugarului lor tot laptele necesar cresterii sale, sunt si situatii in care copilul nu se satura cu laptele matern. Iar cand acest lucru se intampla, copilul poate suferi de dehidratare sa de crestere insuficienta, ambele probleme nefiind comune, dar serioase.



