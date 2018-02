Tânără la un pas de moarte din cauza dependenţei de filme porno. "Dădeam petreceri pentru a cunoaşte parteneri de sex..."

Autoarea în vârstă de 35 de ani a dezvăluit cum dependenţa sa pentru sex a determinat-o, în anii adolescenţei, să organizeze petreceri monstru cu gândul de a cunoaşte oameni noi cu care ar fi putut întreţine relaţii sexuale, scrie click.ro.

Citeşte şi A fost titular în finala Champions League, iar acum joacă în filme porno cu soţia

Din dorinţa disperată de a le atrage atenţia bărbaţilor necunoscuţi invitaţi la petrecere le povestea tuturor că nu foloseşte prezervativul şi că este dispusă să experimenteze aproape orice. În biografia sa, Erica, descrie cu lux de amănunte lupta pe care a dus-o 'împotriva dependeţei sale şi cum întâlnirea celui care acum îi este soţ i-a salvat viaţa.

"După ce beam suficient alcool obişnuiam să deschid laptopul şi să accesez un site cu conţinut xxx pentru a mă lăuda prietenilor prezenţi. Le spuneam că am un apetit sexual neobişnuit de ridicat şi speram ca băieţii să mă placă mai mult decât o făceau deja pentru că mă consideram diferită de alte fete. Dependenţa mea era una bolnavă. Nu făceam nimic, decât să stau în casă şi să mă uit la diferite filme, cu femei sau bărbaţi, cu orgii, totul ca să îmi potolesc setea. Am trăit o viaţă normală, am avut părinţi buni, nu am suferit vreo traumă sexuală şi totuşi aveam acest comportament bizar", a povestit Erica.

Citeşte şi Viorica de la Clejani, despre filmele porno. "Recunosc. Când vezi acolo ditamai.... care femeie nu...."

În cele din urmă a decis să plece într-o călătorie mai lungă pentru a se detaşa de tot şi a uita de gândurile care nu îi dădeau pace. A plecat în Bali, Indonezia, cu speranţa că acolo va simţi un nivel de spiritualitate mai înalt care o va determina să se concetreze şi asupra altor aspecte, mai importante decât sexul. L-a întâlnit întâmplător pe soţul ei din prezent care a ajutat-o să renunţe la obiceiul nesănătos. În plus a încurajat-o să meargă la psihiatru şi să practiceun sport. Erica i-a acceptat sfatul şi a ales să practice yoga. În ziua de astăzi, este soţie cu o viaţă sexuală deloc deviantă şi mama unei fetiţe care îi face orice zi mai frumoasă.