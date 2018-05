TANIA POPA, CASTIGATOR FERMA VEDETELOR 2018. Frumoasa poveste de viaţă a actriţei Tania Popa

TANIA POPA are o poveste de viaţă despre care îţi dai seama că a dus-o spre împlinire din savoarea cu care o spune. Să ai curajul să te arunci în viaţă doar pentru a te bucura de moment fără a avea aşteptări. Ăsta e unul dintre secretele Taniei Popa, care şi-a cunoscut cel de-al treilea soţ într-o noapten petrecută la club – şi s-a căsătorit cu el după o săptămână. O avea deja pe fiica Daria din primul mariaj, iar la doar două luni de la căsătorie, Tania era însărcinată cu fiul Slavic. Toate lucrurile frumoase care i-au completat viaţa au venit, de fapt, cu viteza cu care ei îi place să trăiască… Iar trei trebuie să fie cifra ei norocoasă.

Se află la a treia căsnicie şi de data asta nu mai e îndoială că şi-a găsit jumătatea. Iar la PRO TV face un trio plin de umor cu Florin Busuioc şi Cătălin Neamţu, în emisiunea România, jos pălăria!, în care o vedeţi în fiecare marţi de la 21:30. Dacă la toate acestea adăugăm vreo zece spectacole în care joacă la TNB, Godot şi Metropolis, putem spune: „Tania, jos pălăria!“.

Actrița în vârstă de 45 de ani este originară din Republica Moldova. Blonda are doi copii, pe Dara (18 ani) și pe Slavic |(9 ani). Anul acesta, pe 18 mai, ea va face cununia religioasă cu logodnicul ei, Vlaceslav, cu care s-a căsătorit civil acum 10 ani. Anul trecut, ea a fost căpitan de echipă în emisiunea „România, jos pălăria!”, la PRO TV. Ea a fost și vedeta Antenei 1 și a participat la mai multe emisiuni, printre care „Te cunoc de Undeva”.

Tania Popa merge în marea finală "Ferma Vedetelor". Semifinala a avut loc joi seara, 16 mai, la Pro tv. Emoții și adrenalină. De asta au avut parte cei cinci semifinaliști care au dat tot ce au putut pentru a ajunge în marea finală alături de Cătălin Neamțu.

Seminifinala a avut cinci probe grele, care le-au testat toate abilitățile concurenților dobândite în perioada petrecută în fermă. Astfel, eliminările s-au făcut în cascadă, după fiecare probă cineva a părăsit competiția. Ultimii doi concurenți rămași au luptat în două probe de duel pentru locul din finală alături de Cătălin Neamțu. Din păcate, primul fermier care a părăsit cursa a fost Cosmin Natanticu, urmat de Vladimir Drăghia și Grațiela Duban. Lupta dură s-a dat miercuri seara, în semifinală, între Daniel Iordachioaie și Tania Popa. Câștigătoare a fost însă, actrița Tania Popa, care se luptă în finala de joi seara, 17 mai, împreună cu Catălin Neamțu.

Biografie Tania Popa

Nascuta pe 19 ianuarie 1973 in Causeni, Republica Moldova , actrita a venit in Romania sa studieze actoria la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica " Ion Luca Caragiale " din Bucuresti in 1990.Este absolventa a Academiei de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti (denumirea se schimbase intretimp), promoţia 1994, clasa profesor Grigore Gonţa.



Debuteaza la Teatrul " Lucia Sturdza Bulandra " in 1993 cu rolul Ismena - „Antigona" de Sofocle in regia celebrului Alexandru Tocilescu. O intalnim in distributia mai multor teatre din tara (Teatrul Ion Creangă ,Teatrul Mic, Teatrul Constantin Nottara, Teatrul Naţional Timişoara , Teatrul George Ciprian, Buzău , Teatrul Foarte Mic ) dupa care devine actrita in trupa Teatrului National din Bucuresti.



Cariera ei teatrala numara peste 20 de roluri si un repertoriu impresionant, de la Shakespeare la Goldoni, de la I.L. Caragiale la Rodica Popescu Bitănescu cu rolul Tanara din " Cinci femei de tranzitie " unde prezinta un adevarat regal actoricesc.



A jucat in peste 10 filme, unul dintre ele fiind "Patul lui Procust", care a participat la Festivalul de Film de la Berlin, 2002.



Detinatoare a mai multor premii, din care amintim : Premiul revistei „Flacăra" - Tinere speranţe, Bucureşti, 1991 , Premiul pentru interpretare feminină - „Farsa cocoşaţilor", Casablanca, Maroc, 1993 , Premiul pentru cel mai bun rol feminin - „Farsa cocoşaţilor", Festivalul Internaţional de Teatru, Sibiu, 1993 si Festivalul Veseliei, Bucureşti, 1994 , Premiul I pentru rolul Tanţa - „Tanţa şi Costel" - Gala Tânărului Actor, Costineşti, 1995, Premiul „Silvia Popovici" pentru rolul Ondine - „Ondine" de Jean Giraudoux, 1995, Premiul Uniunii Cineaştilor pentru cel mai bun rol feminin în filmul „Aici nu mai locuieşte nimeni", 1996 si Ordinul „Meritul Cultural" clasa a II-a, 2004...continua cu succes activitatea in teatru, film si televiziune.



A avut trei casnicii si acum se pare ca alaturi de Veceaslav Damian, intalnit intr-un club rusesc din capitala a gasit fericirea mult dorita: „Acum sunt la a treia căsnicie si sper să fie cu noroc. Primii doi soţi au fost români, al treilea s-a întâmplat să fie basarabean de-al meu....Relaţia noastră merge din ce în ce mai bine, pentru că învăţăm să ne cunoastem. Poate ăsta a fost norocul meu. Un basarabean.”



Actrita are o fata, Daria, din a doua casatorie in varsta de 9 ani. "E copia mea xerox, în miniatură, deci o să fie foarte muncitoare şi ambiţioasă. Se va descurca în viaţă, este campioană la karate. E o comoară!", dupa cum a mărturisit Tania Popa si un baietel , Slavic nascut in 2009.