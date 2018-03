Tăriceanu acuză manipulare pe Legile Justiţiei: Forţe oculte vor menţinerea puterii asupra statului

"Toate spaimele care au fost inoculate, toate manifestaţiile care s-au desfăşurat, ne punem acum întrebarea «de fapt de ce s-a făcut această manipulare pe Legile justiţiei?». Probabil că sunt deranjate anumite zone, anumite structuri, anumite forţe oculte care vor să-şi menţină ampriza de putere asupra statului român pe deciziile cele mai importante, aşa cum s-a întâmplat în ultimii ani, când de fapt zonele de putere sau oculte, care încet-încet au ieşit la suprafaţă, erau cele care conducea România de facto, în dispreţul instituţiilor legitime şi reprezentative. Aici sigur că mă refer în primul rând la Parlament, la Guvern, iar Justiţia, putem spune orice despre ea, şi mai ales în zona procuraturii, dar numai că de independenţă nu puteam vorbi", a declarat Tăriceanu, într-o conferinţă de presă susţinută la Timişoara.



El a adăugat că a observat faptul că mediul profesional, magistraţii, au salutat adoptarea Legilor Justiţiei de către Parlamentul României şi că atunci când au fost în procedură legislativă şi ulterior supuse controlului Curţii Constituţionale nimeni nu a indicat "că ar fi afectată independenţa Justiţiei sau lupta anticorupţie".



"Ceea ce am remarcat în ultima perioadă, atâta timp cât legile au fost în dezbatere la Parlament, am primit foarte multe semnale din partea mediului profesional, al magistraţilor, care au salutat adoptarea acestor legi pentru că ei consideră că de abia acum se va putea vorbi de o independenţă a magistraţilor. Acest lucru sigur că mă bucură. Este necesar să respectăm câteva principii fundamentale, printre care cel al separaţiei puterilor în stat. Sigur că dacă cu acest legi am putut să contribuim la consolidarea acestui principiu, mă bucur foarte mult. Legile au trecut de Parlament, de controlul CCR şi n-am văzut nimic care să indice că ar fi afectată independenţa Justiţiei sau lupta anticorupţie, după ce au fost readuse la Parlament şi s-au integrat deciziile CCR, au fost votate de Senat, cameră decizională şi sunt din nou făcute sesizări la Curte din partea celor două partide din Opoziţie, PNL şi USR. În acest fel ne apropiem cu paşi repezi de finalizarea legilor. Sigur, nu mai depinde de Parlament în momentul acesta, dar sper ca aceste etape să fie parcurse cât mai repede, în aşa fel încât legile să poată ajunge la promulgare la preşedinte, şi ulterior promulgării să intre în vigoare", a explicat liderul ALDE, citat de Mediafax.



PNL şi USR au atacat din nou, joi, la CCR, legile justiţiei, deputatul PNL Gabriel Andronache precizând ca au identificat nu mai putin de 37 de motive de neconstituţionalitate.



Tot joi seara, Înalta Curte de Casaţiei şi Justiţiei (ÎCCJ) a decis sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la una dintre legile justiţiei, 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, hotărârea fiind adoptată în şedinţa Secţiilor Unite, de către 74 de judecători.



Plenul Senatului a votat, luni, în calitate de for decizional, modificarea celor trei legi ale Justiţiei - 303/2004 privind Statutul procurorilor şi judecătorilor, 304/2004 privind organizarea judiciară şi 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea CSM.



Liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu se află, vineri, la Timişoara, împreună cu vicepreşedintele ALDE, ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, secretarul general ALDE, Daniel Chiţoiu şi deputatul ALDE, Marian Cucşa, membru în Comisia de control al SRI. Tăriceanu a precizat că vizita în vestul ţării este datorată unui eveniment care va avea loc la Arad. Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad îi va acorda lui Teodor Meleşcanu titlul de Doctor Honoris Causa, a precizat liderul ALDE.