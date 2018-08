Tăriceanu, despre candidatura la prezidenţiale: Este pasul următor după funcţia de prim-ministru

"Nu e un lucru simplu şi nici nu am discutat în cadrul coaliţiei, unde va trebui să luăm la un moment dat o decizie deloc simplă, care trebuie să materializeze formula în care vom merge. Vom merge cu un singur candidat sau vom merge cu un candidat fiecare din formaţiunile noastre”, a spus Tăriceanu, întrebat care va fi strategia PSD-ALDE pentru alegerile prezidenţiale.



Tăriceanu a afirmat că nu îl sperie candidatura la Preşedinţie, dar nici nu se află într-un moment în care să fie “mânat de o ambiţie nemăsurată”. El susţine că pasul următor după funcţia de prim-ministru este cea de preşedinte, iar acesta nu este un lucru care să nu îl preocupe.



“N-aş spune că e un lucru de care să mă sperii, dar nici nu sunt în momentul acesta mânat de o ambiţie nemăsurată. Niciodată în politică, eu, cel puţin, nu am procedat în felul acesta. Cred că cei care au ambiţii necontrolate şi nemăsurate ajung să facă greşeli. Am fost prim-ministru şi poate un pas mai sus, altul nu mai există, ar fi nu o candidatură, am mai candidat şi în 2014, dar sigur, funcţia prezidenţială, care nu pot să spun că nu este un lucru care mă preocupă”, a afirmat liderul ALDE, conform News.ro.



De asemenea, Tăriceanu a povestit că se întreabă uneori cum ar trebui să arate mandatul de preşedinte şi ce ar face el ca preşedinte pentru România, deoarece în prezent este o diferenţă între ceea ce spune Constituţia despre rolul preşedintelui şi ceea ce se întâmplă în realitate.



“De foarte multe ori stau şi mă întreb cum ar trebui să fie mandatul de preşedinte, cum aş face eu mandatul de preşedinte, ce trebuie să fac pentru România, pentru că până în prezent eu văd o mare diferenţă între ce scrie în Constituţie, cum este descris rolul preşedintelui şi ceea ce se întâmplă în realitate”, a spus el.



Tăriceanu a adăugat că în ultimii 30 de ani au fost foarte multe conflice între instituţiile statului, iar acestea ar trebui încheiate la un moment dat printr-un alt tip de preşedinte, în care România să fie într-o fază de construcţie, nu “blocată în tensiuni”.



“Am asistat în aceşti aproape 30 de ani la nenumărate conflice între instituţia prezidenţială, Guvern, Parlament, şi eu cred că lucrul acesta ar trebui la un moment dat încheiat. Un alt stil de preşedinţie, care să încerce să evite conflictele sau să le soluţioneze, nu să le amplifice. Ce ar putea să facă România dacă în loc să fie blocată în tensiuni, conflice, am sta să fim într-o fază de construcţie”, a conchis Călin Popescu Tăriceanu.