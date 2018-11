Tăriceanu, despre cererea DNA de urmărire penală: Este enorm de multă maculatură. Sunt 73 de volume, ca să impresioneze

”Mită pe ce? Pe niște hotărâri legale, dacă nu erau legale, puteau să fie anulate de guvernele care au urmat”, a spus Tăriceanu, care spune că ”construcția DNA pleacă de la o premisă ilogică”.



Tăriceanu a spus că dosarul trimis la Senat probabil e doar ”maculatură”. ”Eu am serioase îndoieli în privința faptelor care ar putea să fie în dosarul care este trimis la Senat. Cu toate că sunt 73 de volume, ca să impresioneze, asta înseamnă 20.000 de pagini, părerea mea este că, așa cum s-a întâmplat și în dosarul precedent în care am fost acuzat și achitat, este enorm de multă maculatură. Pun acolo o hârtie ca să spună lumea -domnule dacă sunt atât de multe pagini or fi cine știe ce probe deosebite”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la România TV.

El a spus că, în perioada în care a fost premier, 2005-2008, atât el, cât şi secretarul general al Guvernului au primit numeroase scrisori din partea firmei Microsoft pemtru a intra in legalitate, pentru că instituţiile de stat foloseau licenţe Windows fără ca acestea să fie plătite.

”Şi aceste scrisori ne cereau cu insistenţă să intrăm în legalitate, sub sancţiunea legală, mai ales după intrarea în UE. (...) Au fost şi ambasada americană, ambasada Irlandei, apoi ambasada austriacă şi, în cursul anului 2008, fără niciun fel de grabă - administraţia lucrează câteodată destul de încet, ca să nu spun şi prost - se dau câteva HG, patru”, a continuat Tăriceanu.

El a precizat ce vizau cele patru HG: trecerea responsabilităţii gestionării acestei probleme la Ministerul Comunicaţiilor de la SGG; inventarierea licenţelor folosite, ”ca să ştim ce plătim”; stabilirea sumei de plată; ultima era aferentă anilor 2007 sau 2008.

”Acestea sunt hotărâri legale, normale, naturale, nu au reprezentat niciun fel de favoare pentru mine, din contră ne-au adus pe noi în situaţia de legalitate. Aceste HG nu au fost însoţite de plata vreunui leuţ către firma Microsoft. Până la finalul mandatului meu nu s-a făcut plata niciunui ban, deci ar fi urmat să fie plătite. Ca să se poată vorbi acum de o mită dată de firme pe ce? Pe nişte hotărâri legale? (...) Nu li s-a făcut celor de la Microsoft nicio favoare, puteau să ne atace în Justiţie având în vedere întârzierea cu care s-au făcut plăţile. Toată această construcţie pe care DNA vrea să o facă pleacă de la început pe o premisă care e absolut ilogică”, a susţinut Călin Popescu Tăriceanu.

În opinia preşedintelui Senatului, este vorba despre un demers politic.

Întrebat cine dorește să îl elimine din forța politică, Tăriceanu a spus că ”efectul este evident, în contextul în care ultimele sondaje arată că îl devansăm pe actualul președinte”, iar ”o astfel de acțiune nu poți spune că nu te afectează”.

Președintele Senatului a afirmat că cele 73 de volume din dosarul în care este implicat sunt inaccesibile, astfel că încă nu se poate apăra.



„Fenomenul de telejustiție care funcționează la noi de o bună bucată de vreme. Practic a devenit deja uzuală, anormală și ilegală a DNA de a furniza informații pe surse care sunt preluate în buletinele de știri, pe diferite suporturi media. Într-o zi, săptămâna trecută am aflat că este vorba, întâi, de o suma de 800.000 de dolari. După aceea a crescut la două milioane, după aceea era patru milioane, după aceea de fapt nu a primit-o Tăriceanu, dar era o mită către o firmă austriacă. Eu nu știu exact despre ce e vorba...Aceste numeroase volume care au fost aduse la Senat sunt până în momentul de față inaccesibile, ele vor deveni accesibile cel mai probabil după ziua de mâine (luni-nr.). În rest ar trebui să răspund numai la informațiile care au apărut pe surse în mode ilegal, fără ca eu să pot să mă apăr, nu știu exact despre ce este vorba înăuntru. Sigur că sunt și surprins și enervat.”, a adăugat Tăriceanu.



”Imaginea, reputația, încearcă să ne fie distruse. Cine ni le mai dă înapoi, după 3-4 ani de proces, când ești achitat?”, a adăugat Tăriceanu.

Acesta a mai spus că ”nu pică guvernul, absolut sigur, fără niciun fel de ezitare”. De asemenea, Tăriceanu a mai spus că nu exclude candidatura la prezidențialele de anul viitor, iar în ceea ce privește relația cu președintele României, Klaus Iohannis, acesta a spus că ”ne înțelegem perfect, nu comunicăm”.



Biroul permanent al Senatului va discuta, luni, solicitarea DNA pentru începerea urmăririi penale în cazul președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care este acuzat că a primit mită de 800.000 de dolari.