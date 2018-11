Tăriceanu, despre dosarul său: În referatul DNA cu bună ştiinţă au pus numai lucrurile care duc la o anumită concluzie

"Cel mai bine ar fi ca cât mai mulţi dintre colegi, în special membrii Comisiei juridice, să îşi facă timp să citească - ceea ce fac şi eu - tocmai pentru a-şi putea forma o opinie cât mai completă şi după aceea sigur că fiecare nu ştiu ce va face", a afirmat, joi, Călin Popescu Tăriceanu.



El a spus că nu are niciun mesaj de transmis: "Nu am niciun mesaj, sunt colegii mei şi eu nu sunt preşedintele lor, sunt preşedintele instituţiei, care are un alt rol".

"Eu am un mesaj pentru dumneavoaatră (un jurnalist - n.r.), că mi-aţi pus întrebarea: când citiţi de pe Facebook şi faceţi referiri, faceţi referiri la toate aprecierile, pentru că pe Facebook sunt aprecieri de naturi diferite, unii dintre cei care scriu pe Facebook spun că: bănuim că este o înscenare, că este o acţiune politică şi nu vă lăsaţi, alţii au părerea contrarie, pe care aţi enunţat-o dumneavoastră, aşa încât nu stau acum... sigur cred că lucrurile în continuare... efortul pe care îl fac să studiez aceste documente îmi va da mie posibilitatea întâi să mă lămuresc în legătură cu acuzaţiile, astăzi a fost şi avocatul meu, care va veni şi mâine, şi eu voi face acelaşi efort în contiunuare pentru că e un volum foarte mare de informaţii care trebuie parcurs şi în referatul pe care l-a trimis DNA-ul cu bună ştiinţă au pus numai lucrurile care duc la o anumită concluzie, concluzia clară că eu aş fi vinovat. Când stau şi citesc declaraţiile celor care au fost chemaţi ca martori văd cu totul şi cu totul altceva", a mai spus Tăriceanu.



Miercuri, Călin Popescu Tăriceanu declara că, din studierea de până acum a dosarului în care este acuzat de DNA de obţinerea de foloase necuvenite, nu rezultă niciun element acuzator la adresa sa.



Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este acuzat că a primit, în perioada în care era premier, "foloase materiale” de aproape 800.000 de dolari de o firmă austriacă pentru a interveni pentru încheierea unor acte adiţionale la un contract derulat de companie.



Suma primită de Tăriceanu reprezenta un comision de 10 la sută din valoarea acestor acte adiţionale şi ar fi fost folosită în beneficiul demnitarului, fiind transferată în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore.



DNA a trimis o solicitare de ridicare a imunităţii preşedintelui Senatului.