Tăriceanu, despre organizarea unui referendum în urma deciziei CCR: Este o instigare la nerespectarea Constituţiei

Întrebat ce părere are despre ideea organizării unui referendum, Călin Popescu Tăriceanu a precizat că a auzit în ultima perioadă doar idei ”elucubrante” din partea PNL.



”Practic, este o instigare la nerespectarea Constituţiei şi a deziciilor Curţii. Adică, ce să facem? Să învingem decizia Curţii cu un referendum. Până la urmă, aşa aş putea să traduc: haideţi să nu mai fim o democraţie parlamentară şi să trecem la un sistem de democraţie referendară, adoptăm prin referendum o serie de decizii. Nu se poate aşa ceva”, a spus Tăriceanu.



Acesta a afirmat că ”asta duce către ideea regimurilor totalitare”.



”Nu cred că aceasta este modalitatea, dacă nu ne convine o decizie, nu ne convine o prevedere constituţională care trebuie aplicată atunci încercăm să schimbăm”, a mai declarat Tăriceanu, citat de Digi24.



Acesta afirmă că prin legile justiţiei s-a încercat şi s-a reuşit scoaterea politicului din sfera justiţiei.



”Numai că, de fiecare dată, în loc să te aştepţi la o reacţie pozitivă, sunt reacţii negative”, a mai spus preşedintele Senatului.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, spune, întrebat dacă şeful statului va amâna intenţionat luarea unei decizii în ceea ce priveşte revocarea Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), că nu crede că "va juca pe această coardă subţire", pentru că preşedintele ţării este garantul respectării Constituţiei, iar în această calitate trebuie să respecte deciziile Curţii Constituţionale.



"Nu cred că preşedintele va juca pe această coardă subţire, pentru că preşedintele are un rol extrem de important constituţional. El este, conform Constituţiei, garantul respectării Constituţiei. Şi garantul respectării Constituţiei nu se poate juca cu deciziile Curţii Constituţionale", a declarat Tăriceanu vineri seară, la Digi24.



Preşedintele Senatului a subliniat că este mai puternică Constituţia decât opţiunile politice ale şefului statului.



"Omul politic care este preşedintele trebuie să se gândească că până la urmă, Constituţia este mai puternică în anumite situaţii decât opţiunile sale politice. (...) Într-un stat de drept, deciziile Curţii Constituţionale nu sunt opţionale", a spus Tăriceanu.



Întrebat dacă Klaus Iohannis ar trebui suspendat, liderul ALDE a spus că nu vrea să intre în "acest teren al speculaţiilor" şi ar trebui aşteptată motivarea CCR. De asemenea, Tăriceanu a amintit că România urmează să preia preşedinţia Consiliului European, iar acest conflict din ţară ar putea afecta poziţia României în Consiliu.



"Mai avem şase luni până la preluarea preşedinţiei Consiliului European. Cum ar fi ca acest conflict să dureze, să se perpetueze şi să intrăm ca ţară care deţine preşedinţia şi în care instituţiile statului au un rol extrem de important în asumarea acestei poziţii la nivelul Consiliului European şi să ne ocupăm de cu totul altceva?", a explicat Tăriceanu.



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, susţine că preşedintele va trebui să semneze decretul de revocare din funcţie a şefei DNA în momentul în care decizia CCR va fi publicată în Monitorul Oficial



Curtea Constituţională a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei şi preşedintele Klaus Iohannis, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi. CCR arată că, pentru soluţionarea acestui conflict, preşedintele urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA.



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, spune că decizia CCR valorifică principiul constituţional potrivit căruia procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei. Toader mai susţine că şeful statului nu are nici o abilitare legală pentru evaluarea competenţelor profesionale sau manageriale ale procurorilor de rang înalt, spre deosebire de ministrul Justiţiei.



Mai mulţi politicieni, printre care fostul preşedinte Traian Băsescu şi fostul premier Dacian Cioloş, au vorbit despre necesitatea organizării unui referendum în această situaţie.