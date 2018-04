Tăriceanu, despre solicitarea preşedintelui Iohannis: Nu ştiu de ce preşedintele îşi permite să facă aceste derapaje

"Constitutia spune foarte clar. Nu stiu de ce presedintele isi permite sa faca aceste derapaje. Încredere o ofera Parlamentul Guvernului. Activitatea Executivului este cenzurata de Parlament. El acorda si o retrage cu ocazia motiunii de cenzura. Presedintele nu poate sa retraga ceva ce nu are in atribut. Presedintele nu da incredere Guvernului.

Citeşte şI: Klaus Iohannis: Retrag încrederea dnei Dăncilă. Solicit demisia dnei Dăncilă din funcţia de prim ministru

Se pare ca presedintelui nu ii convine situatia actuala si face o declaratie politica prin care ii cere demisia ca orice cetatean de rand nemultumit. Atata valoare are declaratia lui ca a oricarui cetatean care se exprima liber. Trebuie sa se raporteze la Constitutie. Cert este ca prin aceasta declaratie presedintele deschide un razboi. Nu se poate altfel interpreta. Orice atitudine cat de cat binevoitoare ar avea oricine, e clar ca porneste un razboi", a punctat Călin Popescu Tăriceanu.

Tăriceanu a arătat că Viorica Dăncilă este un premier foarte implicat şi responsabil.



"Eu am văzut că la nivelul Guvernului e o activitate foarte serioasă, am văzut în premierul Dăncilă un premier foarte implicat, foarte responsabil, niciodată dispus să ia lucrurile aşa, uşor, cu superficialitate, din contră, un om care stă, cântăreşte şi decide, se vede că are o experienţă la nivelul Parlamentului European, lucru care este un atu important. Mie mi se pare că alegerea pe care noi am făcut-o desemnând-o pe doamna Dăncilă în funcţia de prim-ministru a fost o alegere inspirată. Am toată încrederea în ea, îi acord tot sprijinul", a precizat Tăriceanu.



Liderul ALDE a considerat că preşedintele Iohannis a făcut 'o gravă eroare de apreciere' când a vorbit despre faptul că premierul Dăncilă ar fi trebuit să aibă un mandat pentru vizita oficială în Israel.



"Chiar de aseară, când am văzut declaraţiile preşedintelui cu privire la aşa-zisul mandat, am discutat cu câţiva colegi, am discutat inclusiv cu preşedintele PSD schimbând, dacă vreţi, opinii în legătură cu acest subiect şi cu toţii am fost de acord că preşedintele face o gravă eroare de apreciere când vrea să pară ceea ce, de fapt, nu este. Nu poate preşedintele să controleze prim-ministrul şi lucrurile acestea vi le spun şi cu experienţa a patru ani de mandat cu un preşedinte care nu era deloc comod, îl ştim cu toţii pe Traian Băsescu, dar nici măcar Traian Băsescu nu a îndrăznit vreodată să spună că am plecat într-o vizită externă fără mandat", a adăugat Tăriceanu.

Şeful Senatului a subliniat că premierul nu trebuie să ia mandat de la nimeni ca sa plece in vizita externa. Mi se pare hilar, presedintele nu are niciun rol. Liderul ALDE spune că nu s-a gandit la suspendare, dar nici nu putem sa nu observam ca nu declanseaza un razboi determinat de orgoliu si nu de ordin politic.