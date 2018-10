Tăriceanu, despre zvonul privind ruperea Coaliţiei şi relaţia cu Dragnea: Zvonul bate realitatea. Nu suntem făcuţi din aceeaşi mamă

"Zvonul bate realitatea. Realitatea este una şi aceeaşi - relaţia nu este nici mai bună, nici mai rea decât acum patru - cinci zile. Faptul că avem câteva puncte de vedere diferite - nu suntem făcuţi din aceeaşi mamă - şi într-o coaliţie în care suntem parteneri este corect să discutam şi ceea ce câteodată nu este convenabil (...), astfel încât să găsim soluţia comună. Dar asta nu înseamnă că relaţia este deteriorată sau că este pusă sub semnul întrebării funcţionarea pe viitor a coaliţiei", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, citat de Agerpres.



În general, a arătat liderul ALDE, este bine să existe puncte de vedere identice, că altfel "ar fi grav", dar a atenţionat că rămâne de văzut ce mijloace trebuie folosite în exprimarea publică.



"Şi eu cred că la acest capitol sistemul pe care l-a promovat fostul preşedinte Traian Băsescu în lupta politică, care a însemnat distrugerea adversarilor prin trimiterea lor în judecată, prin închiderea lor (...), este ceea ce a deteriorat climatul politic din România. (...) Cred că trebuie să existe un moment zero (...). Adică, sigur, să ne păstrăm identitatea ideologică, politică, dar folosind mijloace democratice pe care le avem la dispoziţie. Dacă cei din Opoziţie cred că atacarea majorităţii şi eventual revenirea la putere se face cu mijloace nedemocratice - manifestaţii de stradă, agresiuni de tot felul -, atunci rămânem probabil aşa să fim etichetaţi de idealişti. Eu cred că suntem realişti. Am văzut evoluţia politicii româneşti de multă vreme", a menţionat Tăriceanu.

În ultimele zile, în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora există neînţelegeri în coaliţia de guvernare pe mai multe subiecte şi că tot mai mulţi lideri ALDE insită pentru ieşirea formaţiunii politice conduse de Călin Popescu Tăriceanu de la guvernare. Mai exact, în partidul lui Călin Popescu Tăriceanu sunt membri care încearcă să-l convingă pe acesta să rupă coaliţia de guvernare. Sursele citate de România TV susţin că cei de la ALDE nu vor să-şi mai asume greşelile pe care le fac social-democraţii conduşi de Liviu Dragnea şi nu vor să fie traşi în jos de deciziile pe care le iau liderii PSD.

Dacă stăm să analizăm ultimele decalaraţii ale celor doi lideri ai coaliţiei putem observa că Tăriceanu şi Dragnea au avut poziţii diferite cu privire la legea offshore, dar şi replici acide cu privire la posibilitatea remanierii ministrului Justiţiei, Tudorel Toader. Nu în ultimul rând, Liviu Dragnea a ironizat pactul pe care l-a propus Călin Popescu Tăriceanu cu privire la sistemul de justiţie.

Vă reamintim că ALDE a propus săptămâna aceasta un acord cu toate celelalte partide pe tema justiției. În aceeași zi, Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că România nu este pregătită pentru preluarea președinției Consiliului UE din cauza războiului politic dintre partide pe tema reformelor necesare în justiție și tocmai de aceea ar trebui să se ajungă la un consens.

Şi fostul președintele Traian Băsescu anunţă sfârşitul Coaliţiei de guvernare. Băsescu îndeamnă opoziția să depună cât mai repede o moțiune de cenzură pentru dărâmarea Guvernului Dăncilă, arătând că actualele probleme ale coaliției cresc substanțial șansele ca aceasta să treacă.

Mai mult, Băsescu arată că finalul coaliției PSD-ALDE va veni de la Tăriceanu, acesta fiind un "trădător de profesie" care a trădat toate partidele cu care a colaborat și mereu este dispus la negociere pentru o nouă trădare.

"E timpul unei moțiuni de cenzură, are șanse de reușită, cum nu ar fi avut în altă perioadă. Sunt tensiuni în PSD, sunt certuri cu Țuțuianu, cu Firea, e o fisură în PSD. PSD are probleme majore, e în conflict cu UDMR. În coaliție sunt tensiuni majore, cu ALDE. Economia a intrat în derivă. Avem inflație mare, depreciere accelerată a monedei naționale, avem creștere de preț cu 16% la gaze, care se va reflecta în factura de încălzire. Avem zero absorbție pe fonduri europene, avem pesta porcină și un guvern care e contestat de la Bruxelles. E o nevoie acută de o departajare de această alianță PSD - ALDE. De multe ori, PNL votează alături de PSD și ALDE.

E posibil ca moțiunea să treacă, sunt mulți politicieni de la PSD care înțeleg riscul ca România să intre în președinția Consiliului cu Viorica Dăncilă.

Coaliția va rezista cât vrea Tăriceanu, că e trădător de profesie. Tăriceanu e în stare să negocieze orice. PSD nu poate să se bazeze pe Tăriceanu. Nu există partid pe care Tăriceanu pe care să nu îl fi trădat. Și-a trădat toți partenerii.

Dacă moțiunea ar trece, și ar fi util și pentru PSD, s-ar putea face un guvern de uniune națională, sau tot cu PSDși ALDE. Sunt convins că în PSD s-o găsi un premier luminat, altul decât o marionetă, căreia Dragnea îi spune când să plece din fața ziariștilor. La Bruxelles nu o să o scoată nici Dumnezeu din fața presei.”, a spus Traian Băsescu la România TV.