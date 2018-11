Tăriceanu: Fondul Suveran de Investiţii va fi un instrument puternic pentru promovarea capitalului românesc

"Acest lucru era discutat de două săptămâni în coaliţie. Am căzut de acord, împreună cu colegii din PSD, asupra formei finale. Noi am lucrat pe un proiect. Ştiu că săptămâna trecută proiectul de ordonanţă nu a putut fi adoptat pentru că nu apucaseră să facă încă modificările necesare şi a fost amânat pe săptămâna aceasta. Deci este concordant cu ceea ce am convenit. Nu mă surprinde. Este ceea ce trebuia făcut. În felul acesta punem pe picioare un instrument puternic - Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. Am convingerea că va fi un instrument puternic pentru dezvoltarea economică şi pentru promovarea capitalului românesc", a afirmat Tăriceanu, la Parlament.