Tăriceanu: Nu am avut de gând, nu am de gând şi nici nu voi avea de gând să rup coaliţia

"Nu am avut de gând, nu am de gând şi nici nu voi avea de gând să rup coaliţia şi acelaşi lucru cred că îl împărtăşeşte şi colegul meu, preşedintele PSD, Liviu Dragnea. Acum, de unde a pornit această chestiune, cred că invitaţia la consultări care a fost făcută de preşedintele Iohannis săptămâna trecută, urmată de o serie de declaraţii, a fost imediat interpretată, speculată, distorsionată şi aş fi vrut foarte mult ca cei care fac acest lucru în mod programat, profesionist (...) să fi avut răbdarea să citească proiectul pe care l-am trimis tuturor partidelor parlamentare, de realizare a unui proiect politic pe domeniul justiţiei, în care am plecat de la următoarea premisă: trebuie să avem o înţelegere comună asupra definiţiei statului de drept. (...) dacă o să vă uitaţi în documentul pe care l-am trimis, fiind practic o invitaţie la dialog între partidele parlamentare pentru ca să ne punem cât de cât de acord şi să putem merge mai departe cu definitivarea, desăvârşirea reformei în justiţie, o să vă daţi seama că nu are nicio legărură cu speculaţiile care s-au făcut", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, luni seară, la Antena 3.

El s-a referit şi la declaraţia conform căreia România nu este pregătită să preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.



"Eu am spus că România nu e pregătită pentru preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Tehnic, la nivelul Guvernului, nu am îndoială că lucrurile sunt făcute, numai că preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene ar însemna pentru România o extraordinară ocazie pentru a-şi promova pe agenda Consiliului şi în perioada cât deţine preşedinţia, a unor subiecte importate pentru ea", a spus Tăriceanu, noteaz[ News.ro.



El a dat exemplul aderării la Spaţiul Schengen şi cel al ridicării MCV.



"Dar România nu va putea să facă acest lucru pentru că este o ţară ruptă în două, este o fractură uriaşă între putere şi opoziţie, de ce? Trebuie să recunoaştem că este o luptă pentru putere fără menajamente, o luptă pentru putere sălbatică, camuflată prost sub eticheta luptei împotriva corupţiei", a afirmat el.