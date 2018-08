Tăriceanu: Nu am avut nicio discuţie, nici concretă, nici abstractă cu preşedintele Iohannis privind ieşirea ALDE din coaliţie

Astfel, Tăriceanu a spus că nu a avut ”nicio discuţie, nici concretă, nici abstractă” cu preşedintele Klaus Iohannis privind ieşirea ALDE din coaliţia de guvernare.



Referitor la unificarea dreptei, apel făcut de unii liberali vineri, la lansarea asociaţiei Mircea Ionescu Quintus, liderul ALDE a spus: “PNL şi-a asumat un demers şi acesta a fost şi motivul pentru care am plecat de la PNL - trecerea în familia populară. (...) E foarte greu să faci politică liberală din grupul popularilor, ca şi cum la un meci de fotbal echipa Franţei ar intra pe teren cu tricoul Germaniei”.



De asemenea, Tăriceanu spune că orice partid îşi doreşte să devină mai mare şi să domine o anumită zonă, dar un partid politic nu este decât un vehicul ce reuneşte persoane care împărtăşesc aceleaşi valori, idealuri şi principii, iar din acest punct de vedere PNL este în prezent “cântăreţul regimului instituţiilor de forţă represivă”, scrie News.ro.

“Din punctul de vedere al partidului, pentru că fiecare partid îşi doreşte să fie mai mare. Poate PNL îşi doreşte să înghită ALDE, poate ALDE îşi doreşte să înghită PNL, poate PNL doreşte nu şiu ce să facă cu USR. Fiecare se doreşte a domina o anumită zonă, dar pentru mine un partid politic nu este decât un vehicul care reuneşte persoane care împărtăşesc aceleaşi valori, idealuri, principii. La acest capitol, PNL ce este astăzi? Este partidul care este cântăreţul regimului instituţiilor de forţă represivă alte statului, care a îngăduit şi laudă acţiunile care au vizat călcarea în picioare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, adică este total opusul a ceea ce se vrea a fi un adevărat şi autentic partid liberal”, a mai spus Tăriceanu.



Acesta a afirmat că nu are rost să existe discuţia privitoare la reunificarea dreptei sub nicio formă.



“Nu avem ce să discutăm, pentru că pe mine în politică nu mă animă dorinţa de a fi membru într-o structură politică, ci mă animă dorinţa de a milita pentru aceleaşi valori cu cei care împărtăşesc acele valori. Nu suntem în situaţia asta (cu PNL – n.r.). Discuţia nu are rost să existe sau să continue sub nicio formă”, a conchis Călin Popescu Tăriceanu.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut, duminică seara, la Antena 3, că preşedintele Klaus Iohannis le-a spus liberalilor, la întâlnirea de la Cotroceni, că el personal va conduce PNL şi se va ocupa de ALDE, pentru ca partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu să iasă din coaliţia de guvernare. Dragnea a spus că ştie acest lucru de la cineva care a participat la întâlnire.



Klaus Iohannis ”le-a spus (liberalilor - n.r.) că din acel moment el va conduce PNL, nici Orban, nici ceilalţi. A dat sarcină să atragă alte partide şi le-a spus: «Mie lăsaţi-mi personal ALDE, că negociez cu ei să iasă din coaliţie»”, a susţinut Liviu Dragnea.



El a adăugat că preşedintele Iohannis vrea să convingă ALDE să iasă din coaliţia de guvernare.



”Sunt convins că domnul Tăriceanu nu-şi va distruge cariera politică. A mai refuzat o dată”, a adăugat Dragnea.



Liviu Dragnea a precizat că a aflat ce s-a discutat la întâlnirea dintre Klaus Iohannis şi liberali de la „cineva care a participat la discuţii”.