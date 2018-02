Tăriceanu: Rolul Parlamentului, ca instituţie de control asupra altor instituţii, a fost extrem de palid exercitat

Întrebat despre oportunitatea recent înfiinţatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahonţu, preşedintele Senatului a spus: "În România funcţia de control a Parlamentului trebuie să fie exercitată mai pregnant. Până acum rolul Parlamentului, ca instituţie de control asupra altor instituţii, a fost extrem de palid exercitat. (...) Comisia SRI ştiţi cum a funcţionat până în 2016, extrem de relaxată şi aşa benevolentă. Când apar informaţii care reprezintă o posibilă imixtiune a unor instituţii în viaţa politică, eu cred că e normal să ne îngrijoreze aceste lucruri, să le analizăm şi să le investigăm".



El a susţinut că nu a avut niciodată legături strânse cu zona serviciilor de informaţii.



"Eu nu am avut niciodată legături prea strânse cu această zonă, care se numeşte servicii de informaţii, sau alte servicii care nu intră neapărat în categoria clar definită de servicii de informaţii. Eu am avut strict relaţii instituţionale şi nu am cultivat acest gen de relaţii, cum s-a întâmplat cu cei care erau în noaptea de pomină în 2009 în sufrageria lui Oprea şamd. Am altă viziune asupra modului în care se face politica şi asupra modului în care trebuie să funcţioneze instituţiile legitime, ca atare, cei care mă cunosc ştiu că la mine nu se poate ajunge cu astfel de lucruri", a declarat Tăriceanu, după audierea sa în Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI.



Senatul şi Camera Deputaţilor au dat marţi vot favorabil hotărârii de înfiinţare a Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea activităţilor directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian Pahonţu, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care exced cadrul legal de funcţionare.