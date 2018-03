Tăriceanu: Trebuie să fim realişti. N-o să putem avea elicoptere şi de la Bell şi de la Airbus

"Nu ştiu exact conţinutul cooperării cu compania Bell. Trebuie să existe un proces competitiv şi Airbus e pregătit să participe în această competiţie. Dar trebuie să fim realişti, n-o să putem să avem mai multe companii care să fabrice elicoptere, pentru că armata română nu e atât de extinsă", a afirmat Tăriceanu, într-o declaraţie de presă susţinută la platforma aeronautică din Ghimbav, judeţul Braşov.

Şeful Senatului a conchis că România are responsabilităţi, în calitate de ţară membră a Uniunii Europene, pe care trebuie să le ia în serios. "Avem aceste facilităţi extraordinare şi cred că armata nu poate să nu ia în considerare aceste capacităţi industriale. Ceea ce am văzut azi în toate întreprinderile vizitate demonstrează know how-ul pe care îl avem", a completat Tăriceanu.

"Sperăm să creionăm această achiziţionare de 16 elicoptere. Ne dorim să fim implicaţi în acest program. Este cu totul alt program, unul este un elicopter de atac şi unul este de luptă, specializat. Deci va fi un alt program şi nu se bat cap în cap", a explicat Niculae Banea, director general IAR Ghimbav, Braşov, întrebat dacă nu există un conflict între acordurile încheiate de IAR cu Bell Helicopter şi Airbus.