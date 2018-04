Tarta cu blat de sticksuri şi legume

Tarta cu blat de sticksuri si legume

1.Se strivesc sticksurile cu un sucitor sau se dau la robot,p[ana devin fine ca pesmetul.

Se pune acest pesmet intr-un castron si se amesteca cu untul topit amestecat cu smantana si oul,pana devine o pasta omogena care se pune pe planseta,se acopera cu o folie de plastic si se intinde cu sucitorul in foaie rotunda ,goasa de cca 4-5 mm apoi se imbraca o forma de tarta unsa cu un pic de ulei de masline.

2.Se desface broccoli in bucatele si se3 oparesc in apa clocotita cu sare ,cateva minute.Se clatesc cu apa rece si se p[un la scurs.

3 Se caleste tija verde de praz taiata rondele cu cateva rondele de ardei rosu si 2-3 bucati de ciuperci.Se calesc un pic pe ambele p[arti apoi se scot pe o farfurie si se opresc pentru decor.In uleiul incins ramas se calesc ciupercile feliate,rosioarele si ardeii taiati bucatele, pieptul de pui taiat cubulete si buchetelele de broccoli.Se sareaza si se condimenteaza ,dupa gust.Se da tigaia la o parte,se lasa sa se raceasca un pic apoi se adauga peste umplutura caliata ,oule batute bine cu smantana.Se toarna pesrte blatul de tarta,se da la cuptorul preincalzit cca 20 de minute apoi se scoate,se rade cascavalul deasupra, se decoreaza cu legumele oprite apoi se mai da la cuptorr cca 5 minute,pentru gratinare.Se portioneaza dupa ce s-a racit un pic.

Pofta buna!

