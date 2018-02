Tartă cu trandafiri din mere şi crema de vanilie

Intre timp, pregatesti crema de vanilie. Mixezi galbenusurile cu zaharul pana se albesc, apoi adaugi amidonul. Separat pui laptele la fiert si cand este fierbinte adaugi putin lapte peste crema de galbenusuri si continui sa amesteci cat sa obtii o pasta fina fara cocoloase, apoi adaugi treptat tot laptele si extractul de vanilie. Pui compozitia la fiert si lasi sa fiarba la foc mic, amestecand continuu pana cand crema se va ingrosa.

Dupa ce crema este gata o acoperi cu folie alimentara (pentru a nu se forma crusta) si o lasi sa se raceasca.

Scoti aluatul de la frigider, intinzi o foaie si o transferi in tava unsa cu unt. Indepartezi surplusul de aluat, intepi aluatul din loc in loc, il acoperi cu hartie de copt si boabe de fasole si il coci pentru 15 minute, la 200 de grade C.

Cureti 2 mere de coaja si le tai cubulete apoi le amesteci cu crema de vanilie.

Scoti aluatul din cuptor si torni crema de vanilie.

Tai merele in jumatate, scoti cotorul, iar apoi le feliezi cu ajutorul unui cutit special, formand fasii foarte subtiri. Fasiile obtinute le rulezi una peste alta pentru a obtine trandafiri, pe care ii asezi peste crema de vanilie.

Introduci tarta in cuptorul preincalzit la 170 de grade C, pentru 30-35 de minute, pana se inmoaie merele. O lasi sa se raceasca si o servesti.

