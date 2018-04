Tatăl Deliei Matache a părăsit mânăstirea de la Muntele Athos. A şocat cu noua înfăţişare FOTO

A fost şi primul Paşte petrecut alături de nepoţica Deliei, fiica Oanei, născută în decembrie.

"Fostul meu soț nu se simte bine, a venit acasă de ceva vreme, a fost și pe la medici, pentru analize, acum se află sub tratament. Nu știu când va pleca din nou, până atunci își face rugăciunile acasă", a spus mama Deliei Matache pentru Click.

Vestea că tatăl Deliei a luat dumul pribegiei a şocat în urmă cu câţiva ani.

"Până la 40 de ani, eram ateu. Abia atunci am învăţat prima dată Tatăl Nostru. Era în anul 2004, când am luat contact pentru prima oară cu biserica. Un prieten mi-a povestit despre un preot din Piatra Neamţ, iar după ce l-am cunoscut pe acesta, viaţa mea s-a schimbat. Am intrat la părintele Gherasim, am intrat în sala de mese, unde se făcea rugăciunea. Eram nou-venit în grup. În momentul în care mi-a rostit numele, apoi pe cele ale fetelor mele şi pe al Georgetei, deşi mă văzuse prima oară, m-am blocat", a mai povestit Ion Matache.