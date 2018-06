Tatăl lui Cristi Borcea dă din casă! Cum se comportă fiul său cu cei şapte copii ai săi

Cristi Borcea se află acum după gratii, fiind condamnat în "Dosarul Transferurilor".

"La 24 de ani, am avut primul copil, pe Cristi, apoi pe Violeta, şi pe Ştefania. Copiii mei sunt făcuţi toţi din 3 în 3 ani. Am mai avut un băiat, dar s-a prăpădit, Dumnezeu să-l ierte! Era cel mai frumos. Am în total 10 nepoţi. Şapte copii de la Cristi, două fete de la Violeta şi o fată de la Ştefania care trăieşte în Germania. La 72 de ani pot să spun că sunt mândru şi împlinit. Pentru ce munceşti, pentru ce trăieşti dacă nu ai copii? Eu am fost dur cu copiii mei, am vrut să înveţe, să fie respectuoşi. Cristi a învăţat foarte bine şi a fost premiant", a spus Stere Borcea pentru Click!.

Motivare INCREDIBILĂ. Borcea a cerut eliberarea pentru că are ŞAPTE COPII. Instanţa: "Deţinutul va locui cu mama sa!"

"Cristi e sufletul meu. Nu mă interesează ce spune lumea, dar Cristi îşi îngrijeşte toţi copiii. Când vine din permisie, îi cheamă pe toţi la el şi are grijă de ei ca de nişte prinţi, le dă tot ce au nevoie. Ca tată e jos pălăria! Sunt un bunic mândru, pe toţi îi iubesc şi mă mândresc cu ei. Sunt copii respectuoşi, învaţă bine", a mai spus Stere Borcea.