TE CUNOSC DE UNDEVA LIVE VIDEO 2018: Câştigător-surpriză la ediţia de sâmbătă şi un nou prezentator

Carmen Rădulescu va cânta în grecește, precum celebra Nana Mouskouri, Alexandra Velniciuc îl va imita pe un fost membru al familiei “Te cunosc de undeva!” și câștigător al show-ului transformărilor, Liviu Vârciu, în timp ce Alin Gheorghișanva fi Fuego și le va oferi juraților în dar câte un portret pictat chiar de el.

Sâmbătă, 17 noiembrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, Alin Gheorghișan se va transforma în Fuego. Cum artistul pe care îl va imita pictează în timpul său liber, Alin, care la rândul său cochetează cu desenul, s-a gândit să le facă o surpriză celor patru jurați ai show-ului și le-a dăruit câte un portret în acuarelă realizat de el.

Alin n-a închis un ochi două nopți la rând înaintea show-ului, ca să le picteze portretele Ozanei Barabancea, Andreei Bălan, lui Cristi Iacob și Aurelian Temișan. “Eu pictez foarte încet și am o mare atenție la detalii, de aceea am avut nevoie de mai mult timp ca să realizez cele patru portrete. Deși pictez de la vârsta de patru ani, până în clasa a șasea am avut la desen numai note de 4 , din cauza faptului că în clasă nu reușeam să fac mare lucru, ritmul meu fiind unul foarte lent. Cum a doua zi veneam cu desenele făcute, profesorul credea că mi le-au făcut părinții”, povestește Alin.