Te gandesti sa devii mamica? Iata 15 lucruri esentiale pentru o sarcina sanatoasa

Sarcina sanatoasa 1. Ai grija la silueta



Inainte de a ramane insarcinata trebuie sa ajungi cat mai aproape de greutatea ideala, in functie de varsta si de inaltimea pe care le ai. Asta inseamna fie sa tii o cura de slabire, cu un ritm sanatos de scadere in greutate (de maximum 1 kg pe saptamana), fie sa te mai ingrasi. Atat femeile supraponderale, cat si cele subponderale pot avea probleme cu functia ovariana, ceea ce le scade sansele de a avea un copil. Daca totusi reusesc sa ramana insarcinate, pot intampina un cu totul alt gen de dificultati, cu atat mai mult cu cat problemele de greutate ale mamei pot determina aparitia unor defecte congenitale la bebelus, ca de exemplu palatoschizis (despicarea valului palatin).



Sarcina sanatoasa 2. Renunta la fumat

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poti face pentru o sarcina sanatoasa este sa renunti la fumat. Nu doar ca fumatul iti scade fertilitatea, dar este asociat si cu o serie intreaga de probleme medicale ce pot aparea la bebelus, ca de pilda nasterea prematura, greutate mica la nastere, cresterea riscului de astm si de instalare a sindromului mortii subite. Daca planuiesti sa devii mama, cu cat te lasi de fumat mai repede cu atat mai bine. E indicat sa renunti la tigari macar cu un an inainte de a ramane insarcinata.



Sarcina sanatoasa 3. Evita alcoolul

La fel ca in cazul fumatului, atunci cand bei alcool, in tesutul adipos din organism sunt depozitate substante daunatoare, care necesita timp pentru a fi eliminate din corp – in jur de o luna sau chiar mai mult. Alcoolul consumat in timpul sarcinii are efecte nocive asupra dezvoltarii bebelusului, in special in cazul unui consum exagerat de etanol, care poate duce la sindromul alcoolismului fetal. Acest sindrom poate provoca defecte congenitale grave, precum si deficiente cognitive la bebelus, dintre care unele nu pot fi detectate decat dupa cativa ani.



