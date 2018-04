Te strâng pantofii? Iată cum să lărgeşti pantofii care te strâng

Nu este indicat sa porti pantofii stramti, pentru ca pot aparea o multime de probleme, insa poti aplica niste sfaturi astfel incat sa-i largesti.

1. Incalzeste-i

Stim cu totii, din scoala, ca – la caldura – lucrurile se dilata. Seteaza-ti uscatorul de par pe temperatura medie, pune-ti in picioare niste sosete groase, incalta-te si plimba uscatorul de par pe suprafata pantofilor. Misca-ti picioarele in interiorul pantofilor, astfel incat acestia sa le largeasca. Dupa ce incepi sa te simti bine in ei, mai tine pantofii in picioare pana cand se racesc. Repeta procesul pana cand pantofii ti se vor potrivi de minune. Daca pantofii sunt din piele, aplica-le inainte crema speciala de pantofi, astfel incat sa nu se usuce de la caldura.

2. Poarta-i prin casa

Poarta prin casa pantofii care nu-ti vin foarte bine, eventual cu o soseta, astfel incat acestia sa se largeasca. Scoate-i atunci cand nu mai poti suporta si repeta procedeul pana cand iti vor veni.

3. Da-le cu alcool

Suna dubios, insa alcoolul poate inmuia pielea pantofilor. Tine un tampon de bumbac imbibat in alcool, in interiorul pantofilor, in zonele care te strang, apoi incalta-te si mergi prin casa timp de 10 minute. Este recomandat sa fii incaltat si cu o pereche de sosete groase.

