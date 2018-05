Teodorovici: Blocajul aproape total din zona achiziţiilor publice ne costă foarte mulţi bani

”Decizia Guvernului a plecat de la situaţia pe care o ştim cu toţii de ani de zile, aceea de blocaj aproape total pe zona de achiziţii publice, blocaje care ne costă foarte mulţi bani din bugetul de stat şi nu numai, împrumuturi şi mai ales bani europeni”, a spus Teodorovici.



Ministrul a atras atenţia că numărul foarte mare al contestaţiilor a contribuit la blocajul din sfera achiziţiilor publice. În plus, inconsistenţa deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) şi opinii diferite de la diversele entităţi ale sistemului au reprezentat alte motive pentru întârzierile din zona investiţiilor.



Printre soluţiile aduse de OUG adoptată săptămâna trecută de Guvern, care va fi publicată joi în Monitorul Oficial, este cea prin care controlul Curţii de Conturi se va realiza “ex-post”, după atribuire.



”Se elimină astfel un dublul control, şi al Curţii de Conturi şi al Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) şi decizii contradictorii între autorităţile statului. După semnarea contractului, singura autoritate care va efectua controlul va fi Curtea de Conturi”, a explicat Teodorovici.



Totodată, va fi folosit criteriului “cel mai scăzut preţ” pentru procedurile cu valori sub pragurile din directivele europene, şi vor fi clarificate condiţiile în care pot fi modificate contractele de achiziţii fără reluare procedurii de atribuire.



În plus, autoritatea contractantă va putea derula contractul în paralel cu procedura de achiziţie, iar acest drept al autorităţii contractate se va putea exercita în situaţii de urgenţă, cum ar fi calamităţi naturale. OUG va impune şi eliminarea comunicării rezultatelor parţiale, iar astfel se reduce numărul contestaţiilor care pot bloca începerea derulării contractului şi se scurtează timpul pentru atribuirea contractului de achiziţie.



Mai mult de atât, va fi crescută limita datoriei operatorilor economici sub care este permisă participarea la licitaţie de la 4.000 lei la 10.000 lei.



O altă măsură, care vizează descurajarea contestaţiilor nejustificate, este introducerea cauţiunii pentru depunerea contestaţiilor la CNSC şi introducerea taxei pentru depunerea plângerii la Curtea de Apel.



Măsurile de simplificare a procedurilor vizează şi eliminarea garanţiei de bună execuţie prin poliţe de asigurare, dar se păstrează poliţa pentru garanţia de participare. În plus, se reduce numărul de etape de evaluare a ofertelor (maxim 4) şi se elimină Strategia Anuală de Achiziţii pentru autorităţi cu bugete de investiţii sub 125 milioane lei.



În plus, Guvernul a decis evitarea dublării informaţiei între fişa de date şi anunţul de participare - se elimină fişa de date. Prin OUG s-a stabilit limitarea solicitărilor de clarificare şi consolidarea răspunsurilor în unul - maxim două documente.



Totodată, unele măsuri au vizat simplificarea şi eficientizarea controlului ex-ante, prin stabilirea unui eşantion de 15% din totalul procedurilor verificate, reducerea până la eliminare a eşantionului cu 5% pe an şi emiterea de avize conforme în maximum trei zile lucrătoare.



Prin Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC), au fost propuse măsuri care vizau optimizarea costurilor prin achiziţii în volum mare, optimizarea cheltuielilor prin abordarea unitară a necesarului de produse şi servicii pentru autorităţile publice şi eliminarea diferenţelor de preţ care vulnerabilizau autorităţile contractante faţă de controlul Curţii de Conturi.



Alte măsuri vizează procurarea softului de monitorizare a folosirii contractelor puse la dispoziţie, operaţionalizarea structurii organizatorice până la data de 1 iulie 2018 şi comasarea activităţii cu Unitatea Centralizată existentă la Ministerul Sănătăţii.