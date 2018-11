Terci de ovăz. Ce se întâmplă în corpul tău dacă îl consumi zilnic? Cercetătorii explică!

Ce se intampla in corpul tau daca il consumi zilnic?

Cere sfatul medicului inainte de a aduce in dieta ta un aport de terci de ovaz. Sunt unele afectiuni, precum guta, care se pot inrautati din cauza ovazului.

Terciul de ovaz contine cereale integrale, proteine, mangan, vitamina E, seleniu, acizi fenolici, vitamina B1, fosfor, cupru, magneziu si alti fitonutrienti.

Prevenirea obezitatii

Unul din principalele beneficii ale terciului de ovaz este prevenirea obezitatii. Gratie continutului ridicat de fibre, te vei simti plin pentru mai mult timp. In plus, gratie impactului glicemic scazut, vei avea mai multa energie pentru mai mult timp, fara scaderi si coborari spectaculoase ale glicemiei in sange.

De asemenea, un mic dejun care contine terci de ovaz te va ajuta sa scazi consumul de calorii cu pana la 81 la suta.

Scaderea colesterolului

Reducerea riscului de boli cardiovaculare

