The HUMANS, castigatori EUROVISION ROMANIA 2018. Cine este trupa care va reprezenta ţara noastră la Eurovision 2018

EUROVISION, FINALĂ. Cine sunt The HUMANS Trupa The HUMANS interpretează melodia ”Goodbye”.

EUROVISION, FINALĂ. Cine sunt The HUMANS Cel mai recent single lansat de trupa The Humans, "Goodbye" – compus de Alin Neagoe, Cristina Caramarcu şi Alexandru Matei – este piesa cu care trupa s-a calificat în semifinala concursului Eurovision 2018.

EUROVISION, FINALĂ. Cine sunt The HUMANS Trupa The HUMANS rezonează în acelaşi mix de stiluri muzicale: funk-pop-rock. Trupa este compusă din Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alexandru Matei (clape), Alex Cismaru (chitară), Adrian Tănase (voce), Cristina Caramarcu (voce).

EUROVISION, FINALĂ. Cine sunt The HUMANS ”Noi credem în Umanitate” – acesta este motto-ul sub care trupa își va manifesta actul artistic.

The Humans sunt, poate, unii din cei mai frumosi si pozitivi artisti pe care am avut ocazia sa ii cunosc pana acum.

Iar lidera si solista trupei, Cristina Caramarcu, este girl-power-ul vocal pregnant din cadrul finalei Eurovision Romania.

“Goodbye“, piesa cu care The Humans isi doresc sa reprezinte Romania in Lisabona, este piesa care ajunge la suflete si care va ramane dincolo de o competitie muzicala.



Pe scurt, un interviu dedicat finalistilor Eurovision Romania, de data asta cu The Humans, inainte de a stii votul publicului

Ce sentimente va da faptul ca sunteti finalisti ai Selectiei Nationale Eurovision 2018?

Suntem foarte fericiti pentru aceasta calificare cu atat mai mult cu cat am si obtinut punctajul maxim oferit de juriu in cadrul celor 5 semifinale. Pe langa sentimentele firesti de bucurie, mandrie si starea de entuziasm, ne incearca puternic si un sentiment de responsabilitate pentru a fi la inaltimea increderii oferite.

Care sunt principalele voastre atuuri? De ce sa va voteze lumea?

Credem ca este foarte important ca piesa „Goodbye” este compusa si interpretata de noi, astfel incat in cele 3 minute petrecute pe scena reusim sa simtim si transmitem fiecare acord intr-un mod cat se poate de personal. Acest atu este dublat si de experienta noastra si profesioalismul muzical dovedit in timp.

De ce Eurovision?

Urmarind Eurovision de foarte multi ani si prestatia concurentilor din anii trecuti consideram ca piesa „Gooodbye”si mesajul acesteia se incadreaza in galeria pieselor de succes din acest concurs. Ne dorim foarte tare sa ajungem la Lisabona, sa avem ocazia sa transmitem mesajul publicului numeros al acestei competitii. Ca artist, sa te afli pe scena Eurovision reprezantand tara ta, se poate numi un vis implinit.:)

Ce surprize pregatiti pentru finala? Ce veti aduce nou pe scena din Lisabona daca veti castiga?

Surpriza prin definitie este surpriza asadar nu o sa va dezvaluim nimic, dar speram sa fiti cu ochii pe noi duminica ;)). In ceea ce priveste scena din Lisabona, anul acesta ideea show-ului o sa fie o provocare pentru toti artistii, neexistand ecrane care ar putea ajuta vizual. Ne-am gandit la o idee de baza, insa preferam sa le gandim treptat. Speram ca duminica sa fie asa cum ne dorim iar dupa, desigur, o sa lucram la idee.

Care este mesajul piesei voastre si cat de adecvat considerati ca este pentru Eurovision?

Mesajul piesei este un indemn de a nu renunta la visele noastre si de a putea vedea frumosul de care suntem inconjurati. Sa putem spune „goodbye” tuturor emotiilor care ne tin pe loc, sa spunem „goodbye” limitarilor, conventiilor si sa pasim increzatori in viitor. Da, consideam ca mesajul nostru este unul actual care trebuie sa ajunga cat mai departe posibil. De curand am auzit pe cineva spunand ca mesajul unor piese au reusit sa-i influenteze deciziile pe care le-a luat in momente cheie din viata sa, noi credem ca si mesajul nostru poate face asta.:)

Ce parere aveti despre ceilalti concurenti? Ce piesa preferata din cele semifinaliste aveti?

Avem un foarte mare respect fata de ceilalti concurenti si de implicarea lor in ceea ce presupune acest concurs. Sunt foarte multe piese bune si credem ca duminica o sa avem parte de o finala memorabila. Nu mai este un secret ca ne place foarte tare de Dora si piesa compusa de ea – Fara tine. Ne-a cucerit cu posibilitatile vocale si inocenta fireasca varstei ei.

Cum vedeti noul mod, transparent, in aparenta, de selectie din acest an?

Este bine sa fim votati si alesi de cei pe care urmeaza sa-i reprezentam. Bineinteles, poate exista un avantaj pentru artistii deja consacrati, insa noi credem in steaua noastra si o sa intram in concurs pozitivi, fara sa ne gandim la speculatii, ci doar cu gandul ca al nostru moment sa fie unul sclipitor.

Cum vedeti voi fenomenul Eurovision in sine si care este castigatorul preferat din toti anii?

Este cu siguranta cel mai important eveniment muzical din Europa si poate cel mai trainic. Loreen ne-a placut foarte mult si faptul ca piesa Euphoria a spart anumite bariere muzicale in ceea ce priveste fenomenul Eurovision.

Ce va urma dupa Eurovision?

Avem mai multe proiecte in derulare si sigur o sa auziti de noi si muzica pe care o producem!

Un mesaj adresat sustinatorilor?

Multumim din suflet pentru toata sustinerea si mesajele frumoase primite. Nu renuntati niciodata la dreptul vostru de a fi fericiti, urmati-va visele si nu ignorati tot ce este frumos in jurul vostru. Ne dorim sa va bucurati de spectacolul de duminica, de aceasta finala care cu siguranta o sa fie una memorabila si sa votati cu sufletul. Pentru noi faptul ca finala se desfasoara chiar in ziua in care implinim un an reprezinta o mare bucurie. Nu mai este nevoie sa va spunem care este cadoul dorit;)) #behuman #luvtheHumans #nevergiveup #TheHumansluvu