TICHETE-CADOU de Sărbători. Angajaţi fericiţi, ce cadouri primesc de Crăciun şi Anul Nou

Piaţa tichetelor cadou pentru salariaţi se concentrează pe anumite evenimente, cum sunt sărbătorile de Paşte şi Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie, însă tot mai multe companii au început să le acorde şi în afara acestor ocazii.

Vânzările de tichete cadou au fost cu 15% mai mari pentru primele zece ale anului faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017, conform datelor companiei Up România, unul dintre principalii emitenţi de tichete valorice.

Pentru perioada sărbătorilor de iarnă 2018, când tichetele cadou înregistrează cel mai mare volum de vânzări, Up România estimează o creştere cu 20% faţă de anul trecut.

"În ultimii trei ani, vânzările de tichete cadou au avut o creştere constantă, aceasta şi pentru că, în timp, companiile au realizat că oferirea acestui beneficiu extra salarial este simplu de implementat şi avantajos financiar şi, în acelaşi timp, permite angajatului care îl primeşte să-şi aleagă cadoul dorit. Pe de o parte, cel care oferă are siguranţa că darul lui este apreciat şi util, iar pe de altă parte, cel care primeşte are sentimentul că este pus în valoare şi se poate bucura de un cadou ales chiar de el", a arătat Elena Pap, directorul general Up România.

În acest moment, aproximativ 75% dintre companiile care acordă beneficii extra salariale, aleg să ofere tichete cadou.

"În plus, tot mai multe companii folosesc tichetele cadou, în afara evenimentelor deja consacrate, pentru sărbători cum sunt cele de Moş Nicolae, 1 Decembrie sau ziua companiei. Este o soluţie modernă şi de mare impact pentru mediul de business, atât pentru motivarea şi fidelizarea angajaţilor, dar şi a partenerilor şi colaboratorilor" a adăugat Elena Pap.

De asemenea, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru fiecare companie care comandă tichetele Up Cadou, Up România direcţionează suma necesară pentru a susţine o masă caldă care va ajunge la persoane defavorizate din Adjud, Bistriţa, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Satu-Mare şi Zalău, cu ajutorul Asociaţiei „O Masă Caldă".

Alternativa practică la cadourile de sărbători, tichetele cadou oferă avantaje fiscale de fiecare dată când sunt oferite. Este suficient ca ocaziile pentru care se oferă tichetele cadou să fie menţionate într-o decizie internă sau contractul colectiv de muncă, astfel încât acestea să fie deductibile fiscal şi scutite de contribuţii sociale până la 5% din fondul de salarii, indiferent de valoarea acordată per angajat.

”Tichetele cadou sunt soluţia prin care companiile pot bonusa angajaţii, făcând economii de până la 37% din bugetul alocat acestui tip de cheltuială”, spun oficialii Up România.

Pentru Crăciun, tichetele Up Cadou pot fi oferite tuturor angajaţilor, dar şi copiilor minori ai acestora. Până la valoarea de 150 de lei per beneficiar, valorile oferite în tichete cadou sunt scutite de contribuţii sociale şi impozit pe venit.

Dincolo de facilităţile fiscale, tichetele cadou simplifică efortul logistic al companiilor, de la alegere, achiziţie, până la sortare, împachetare, depozitare şi distribuţie. Tichetele cadou sunt o variantă simplă, elegantă şi modernă de recompensare a angajaţilor, aceştia putând să-şi aleagă cadoul mult dorit dintr-o varietate de produse şi servicii, fie că este vorba de bijuterii, cosmetice, articole vestimentare şi încălţăminte, cărţi, jucării, obiecte de mobilier şi decoraţiuni, electronice şi electrocasnice sau servicii de turism. În acest sens, Up România dispune de o reţea de peste 55.000 de magazine din toată ţara unde pot fi folosite tichetele cadou.

Up România face parte din Grupul Up şi deserveşte peste 20.000 de clienţi şi 750.000 de beneficiari.