Tii cura de slabire? Iata 5 alimente pe care sa le ai TOT TIMPUL in frigider

Nu uita de principul „ochii care nu se vad se uita" si care se aplica inclusiv frigiderului tau. Spre exemplu, multi oameni au fructe si legume viu colorate in frigider, insa le tin ascunse dupa gustarile gustoase, dar nesanatoase pline de grasimi si, care, nu te ajuta deloc sa slabesti. Vei avea sanse mai mari sa consumi alimentele sanatoase daca acestea sunt gata preparate si se afla la nivelul ochilor in frigider.

Alimente cura de slabire. Iata 5 alimente pe care trebuie sa le ai in frigider daca vrei sa slabesti.



1. Salata de fructe



Alege fructele favorite, taie-le si pune-le intr-un bol dupa care amesteca-le si se vor transforma intr-o salata delicioasa plina de vitamina C pe care sa o consumi atunci cand simti nevoia de o gustare. Ai grija cand pui bolul in frigider sa-l acoperi si sa-l asezi pe un raft care sa fie la nivelul ochilor.



2. Salata verde gata preparata



O salata cu spanac, cu rosii cherry, cu fasole si chiar cu nuci sau alune este mereu o alegere inteleapta. Poate fi folosita atat pe post de gustare sau chiar la cina ca felul doi. De asemenea, poate fi folosita pe post de aperitiv la un pui fript pe gratar sau la alte preparate din carne.



