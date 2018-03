Ţii cură de slăbire? Iată ce deserturi ai voie

Cura de slabire care iti permite sa scazi numarul de calorii este cea mai indicata

Intrebarea de un milion de puncte este cum sa alegi cea mai buna cura de slabire care sa te ajute sa pierzi kilograme in mod sanatos. Bineinteles, principalul raspuns este cura de slabire care te face sa micsorezi numarul de calorii consumate zilnic alaturi de un program strict de exercitii fizice. Insa atunci cand este vorba de consumul potrivit de calorii pentru multi oameni este dificil sa faca cele mai bune decizii. Oamenii aleg adesea alimentele dense, bogate in calorii, insa sarace in nutrienti sau aleg portii mult prea mari. Iar una dintre cele mai grele decizii cand este vorba despre orice cura de slabire este legate de alegerea desertului.

In cura de slabire include desertul care are indice glicemic scazut

Daca nu poti renunta la desert, o alegere inteleapta este desrtul care are un indice glicemic scazut. Pentru ca, de obicei, nutritionistii permit, o data pe saptamana, consumul unui desert. si cum oamenii aleg de obicei produsele grase, cercetatorii au examinat efectele desertului asupra pierderii sanatoase in greutate. Pentru acest studiu au fost alese adolescente supraponderale, carora li s-a dat sa urmeze o cura de slabire timp de 3 luni. In aceasta perioada, jumatate dintre fete au avut voie, o data pe saptamana, sa manance un desert la alegere. Celalalt grup a consumat desert cu un indice glicemic scazut, de patru ori pe saptamana. Dupa care s-au analizat diferentele de greutate, indicele de masa corporala, glicemia si altele. Astfel s-a descoperit ca toate adolescentele au prezentat un indice de masa corpolala imbunatatit. Insa, la grupul adolescentelor care au consumat desertul cu indicele glicemic scazut s-a inregistrat o scaderea mai mare in greutate comparativ cu celalalt grup. In plus, s-a constatat si nivelul glicemiei scazut precum si o imbunatatire a apetitului la adolescentele care au mancat desertul cu indicele glicemic scazut.

