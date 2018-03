Ţine obezitatea sub control: 13 lucruri surprinzătoare pe care nu le ştii despre greutatea ta

Dupa cum bine stii nu poti sa faci la nesfarsit acelasi lucru insa sa obtii rezultate diferite. Iata 13 lucruri pe care nimeni nu ti le-a spus inca despre obezitate:

Oamenii de stiinta au descoperit ca unii dintre soarecii supraponderali prezentau asa numita gena fatso (FTO). Mai tarziu, cand cercetatorii au reusit sa descifreze genomul uman au observat ca gena fatso este prezenta si la persoanele vulnerabile la cele doua tipuri de diabet. Astfel, oamenii care prezinta doua exemplare ale acestei gene au cu 40% mai multe sanse de a avea diabet si cu 60% mai multe sanse de a deveni obezi decat cei care nu le au. Cei cu un singur exemplar al genei FTO au tendinte de supraponderabilitate. 16% dintre populatia globului are doua exemplare de FTO iar 50% o singura gena. Insa, specialistii in domeniu considera ca predispozitia genetica nu este neaparat o sentinta pe viata, adica sigur vei deveni obez. Daca faci exercitii fizice in mod regulat, riscul de supraponderabilitate sau obezitate este redus semnificativ.

Unele persoane au un numar mai mare de celule de grasime, ceea ce favorizeaza obezitatea

Exista oameni care prezinta de doua ori mai multe celule de grasime decat altele. Chiar daca ai pierdut/luat cateva kilograme, numarul de celule de grasime ramane la fel. Acestea isi schimba doar volumul, marindu-se sau reducandu-se in functie de ce face corpul: acumuleaza sau pierde kilograme. Din cele mai sus, concluzia este ca nici un om nu poate face nimic in legatura cu numarul celulelor de grasime, insa poate avea grija ca acestea sa nu-si mareasca volumul.

Poti sa-ti schimbi metabolismul si sa ataci obezitatea

Un studiu realizat de catre oameni de stiinta de la Spitalul Universitar Central din Helsinki, care au tinut sub control o serie de gemeni, in care unul era gras iar celalalt slab, au aflat ca celulele de grasime schimba metabolismul organismului ceea ce explica de ce este atat de greu sa arzi grasimea depusa. Chiar si un surplus de 5 kilograme poate incetini metabolismul si astfel se intra intr-un cerc vicios: cu cat de ingrasi mai mult cu atat devine mai greu sa scapi de kilogramele in plus. Cum rezolvi problema? Simplu: incepi sa faci sport! Copiii supraponderali care alearga regulat au pierdut tot surplusul de greutate.

