Tinerii de până în 35 de ani vor primi 15.000 lei de la stat dacă se căsătoresc. Ce sumă vor primi cei care vor avea al treilea copil

In plus, dupa momentul casatoriei, cei doi vo fi scutiti de impozitul pe salariu, scrie bzi.ro. In cazul in care divorteaza in primii cinci ani, acestia trebuie sa returneze banii statului, fiecare in proportie de 50%, in termen de 90 de zile de la pronuntarea divortului.

Tot 15.000 de lei vor primi si cei care devin parinti pentru a treia oara. Banii reprezinta "prima pentru recunoasterea contributiei aduse natiunii". Fondurile necesare pentru acordarea acestor sume de bani vor fi asigurate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, potrivit proiectului.

Se dau tichete de la Primarie. Mai sunt cateva zile

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti ca, pana la sfarsitul acestei luni, vor fi tiparite si transmise catre cei care au fost declarati castigatori voucherele pentru achizitionarea de biciclete.

"Voucherele sunt acum la tipar, dureaza zece zile tiparirea, dar s-a inceput deja aceasta procedura. Pana la sfarsitul lunii acesteia, vor fi tiparite si vor fi transmise catre cei care au fost declarati castigatori ai acestor vouchere de 500 de lei, cu ajutorul carora, din magazinele care sunt partenere ale acestui proiect - 'Biciclisti in Bucuresti', pot fi achizitionate biciclete simple sau electrice, trotinete, asa cum s-a intamplat si cu programul de anul trecut, in care 5.000 de bucuresteni au beneficiat de acele vouchere", a afirmat Firea.

Ea a precizat ca, in cazul in care titularul voucherului nu este gasit acasa, el va putea merge sa il ridice de la PMB.

"Daca titularul voucherului nu e gasit acasa, la adresa pe care a comunicat-o pe email catre Primarie, dupa trei vizite succesive ale curierului, poate fi ridicat voucherul de la sediile noastre de Relatii cu publicul. Deci nu va ramane nimeni pana la urma fara voucherul de bicicleta, pentru a o putea achizitiona, deoarece vine deja vremea foarte buna pentru biciclete si ne dorim sa diminuam si traficul si, de asemenea, sportul e foarte bun pentru sanatatea fiecaruia', a adaugat Firea.