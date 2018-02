Tipuri de bărbaţi de care femeile ar trebui să fugă. Află de ce sunt periculoşi

Ce au in comun aceste feluri negative de a fi de mai jos? Caracterul si comportamentul care indeparteaza o femeie. Sigur ca e nevoie de ceva timp ca sa iti dai seama daca persoana pe care abia ai intalnit-o are caracteristici neplacute ca cele prezentate in continuare, insa de indata ce ai identificat, fugi.

Experienta si studiile arata ca vei derula o energie foarte mare incercand sa il schimbi si fara sa obtii efectul scontat. a făcut o listă cu cele mai cunoscute tipuri de bărbaţi evitaţi de femei, din pricina comportamentului sau a caracterului:

Tipuri de barbati #1. Zgarcitul

Este cel mai rău dintre toţi. Foloseşte calculatorul pentru a fi sigur că nota de plată de la restaurant a fost împărţită în mod egal şi este preocupat să ştie cine a băut mai mult. Dacă cunoaşteţi pe cineva care se comportă astfel, avertizaţi-l că-l paşte singurătatea.

#2. Neingrijitul

Nu este vorba că face combinaţii vestimentare dezastruoase, ci de faptul că nu acordă nici o importanţă felului cum arată.

#3. Prost-crescutul

Intră pe uşă înaintea ei sau activează alarma automobilului înainte ca iubita să fi apucat să coboare.

# 4. Hartuitorul

Are tot timpul tendinţa să îmbrăţişeze şi să atingă persoana de lângă el.

