Tipuri de femei cu care bărbaţii refuză să se însoare

1. Femeia "Traiesc numai pentru tine"

Este tipul de femeie care se agata cu disperare de un barbat. La inceput el este flatat de atentia pe care o primeste din partea unei femei, insa, cu timpul, este pur si simplu sufocat de atata dragoste. Barbatii au nevoie de o femeie independenta si nu de cineva care sa stea toata ziua la usa, asteptandu-l sa vina acasa.

2. Femeia "Vreau un tata!"

O vezi numai alaturi de barbati mult mai in varsta decat ea si asta pentru ca are nevoie de un tata, nu de un iubit sau de un sot. La inceput, barbatii pot fi incantati de faptul ca li se cere permisiunea sa se faca X sau Y, ca li se cere parerea sau sfatul, insa, cand isi vor da seama ca langa ei se afla o femeie care traieste ca-n adolescenta cu dorinta de a-i atrage atentia "taticului", vor iesi rapid din relatie.

