Tudorel Toader, despre o posibilă remaniere: Cariera mea nu s-a construit în fruntea ministerului. Premierul nu m-a anunţat

Întrebat dacă, după ce a terminat evaluarea miniştrilor din Guvern, premierul Viorica Dăncilă l-a anunţat ceva cu privire la rămânerea sau plecarea din fruntea ministerului Jusţieiei, Tudorel Toader a anunţat că "cariera mea nu s-a construit în funtea ministerului."

"Nu m-a anunţat (dacă voi rămâne sau nu în Guvern - n.r.). Eu am venit aseară din concediu. Astăzi intrăm în ritm şi vedem ce despre ce este vorba", a declarat Tudorel Toader.

"Nu am vorbit de mapă (mapa profesională a lui Augustin Lazăr -n.r.), am vorbit de dosar. E altceva. Cineva s-a băgat în vorbă şi ne-a explicat ce este mapa. Eu am vorbit de dosarul lui şi atâta tot. (...) Acum merg la minster şi astăzi vom face publică procedura, graficul de numire a procurului general. Şi astăzi veţi putea cunoaşte ce este acolo şi ce nu este acolo. Sigur că nu vor fi lucruri neapărat spectaculoase, pentru că eu le-am spus şi dvs aţi vrut şi nu aţi vrut să le scoateţi în evidenţă. Cateogoric, la momentul ala când a fost propus şi numit procuror general nu avea evaluarea activităţii profesionale şi să dau dovada în scris, sub semnătură, că la momentul ... a semnat târziu în 2017- 2018 o evaluare din 2013. Asta e ca şi cum nu ar exista", a continuat Tudorel Toader.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat marţi că a terminat evaluarea miniştrilor din Guvernul pe care îl conducere. Şeful Executivului a refuzat să dea nume sau să precizeze câţi miniştri vor părăsi Cabinetul. În schimb, Dăncilă a anunţat că o decizie privind o eventuală remaniere va fi luată în şedinţa CEx a PSD. "Încă nu a fost stabilită data CEX, într-o săptămână ar trebuie să avem decizia", a mai spus Dăncilă.

"Am terminat evaluarea, că am făcut această evaluare nu legată de anumite persoane. Am făcut o evaluare în funcţie de îndeplinirea măsurilor din programul de guvernare. Urmează să expun această evaluare în cadrul CEX. Vom hotărî împreună când va avea loc această şedinţă. Nu vă pot da nume. Evaluarea s-a făcut în funcţie de măsurile din programul de guvernare. Eu prezint evaluarea, dar trebuie să avem un vot şi din punct de vedere politic am să văd care e susţinerea din partea CEx. Nu pot spune acum vor pleca un număr de miniştri şi vor rămâne atâţia", a declarat Viorica Dăncilă.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a anunțat că ședința Comitetului Executiv al PSD, care ar fi trebuit să aibă loc miercuri, a fost amânată din cauza scandalului privind demiterea procurorului general Augustin Lazăr.

"Noi am terminat de făcut evaluarea pe programul de guvernare. Urmează să discutăm în CEX împreună cu primul ministru Viorica Dăncilă, cu colegii noştri. Trebuia să facem CEx-ul săptămâna asta, trebuia să-l facem mâine, dar l-am amânat dintr-un motiv foarte important, în condițiile în care noi așteptăm declarația de presă a domului ministru Tudorel Toader vizavi de dosarul domnului Lazăr, mapa procurorului general prin care este solicitat un document legat de dosarului domnului Iohannis de pe vremea când era primar la Sibiu. (...) Noi nu am făcut o evaluarea a persoanelor. Am făcut o evaluare pe programul de guvernare asupra modului în care ministerele au gestionat pe puncte şi pe graficul nostru promisiunile din campanie şi ceea ce era de rezolvat. Guvernul acesta este unul performant, nu o spunem noi, o spun toți cei care urmăresc ce se întâmplă în România", a declarat Codrin Ștefănescu, într-o intervenţie telefonică la România TV.